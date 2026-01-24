Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 24 Ocak 2026

Süper Lig

14:30 | Kayserispor - Rams Başakşehir

17:00 | Samsunspor - Kocaelispor

20:00 | Karagümrük - Galatasaray

1. Lig

13:30 | Serik Belediyespor - Esenler Erokspor

13:30 | Keçiörengücü - Boluspor

16:00 | Vanspor - Iğdır FK

19:00 | Pendikspor - BB Erzurumspor

İngiltere - Premier Lig

15:30 | West Ham - Sunderland

18:00 | Burnley - Tottenham

18:00 | Everton - Leeds United

18:00 | Fulham - Brighton

18:00 | Manchester City - Wolverhampton

20:30 | Bournemouth - Liverpool

İspanya - LaLiga

16:00 | Rayo Vallecano - Osasuna

18:15 | Valencia - Espanyol

20:30 | Sevilla - Athletic Bilbao

23:00 | Villarreal - Real Madrid

Almanya - Bundesliga

17:30 | Bayern Münih - Augsburg

17:30 | Bayer Leverkusen - Werder Bremen

17:30 | Eintracht Frankfurt - Hoffenheim

17:30 | Mainz 05 - Wolfsburg

17:30 | Heidenheim - RB Leipzig

20:30 | Union Berlin - Dortmund

İtalya - Serie A

17:00 | Como - Torino

20:00 | Fiorentina - Cagliari

22:45 | Lecce - Lazio

Fransa - Ligue 1

19:00 | Rennes - Lorient

21:00 | Le Havre - Monaco

23:05 | Marsilya - Lens

Hollanda - Eredivisie

18:30 | Ajax - Volendam

20:45 | NEC Nijmegen - PEC Zwolle

22:00 | PSV Eindhoven - NAC Breda

23:00 | Twente - Excelsior

Portekiz - Liga Portugal

18:30 | Moreirense - Santa Clara

21:00 | Arouca - Sporting Lizbon

23:30 | Estoril Praia - Vitoria Guimaraes

İskoçya

18:00 | Aberdeen - Livingston (İskoçya)

Belçika

20:15 | Club Brugge - Zulte (Belçika)

22:45 | Leuven - Union Saint-Gilloise (Belçika)

Suudi Arabistan

20:30 | Neom SC - Al-Ahli (Suudi Arabistan)

24 Ocak Cumartesi bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 24 Ocak Cumartesi günün maçları listesi...