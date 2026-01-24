Haber Tarihi: 24 Ocak 2026 12:59 -
Güncelleme Tarihi:
24 Ocak 2026 12:59
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 24 Ocak 2026
Bugün (24 Ocak) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 24 Ocak maç takvimi
24 Ocak Cumartesi bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 24 Ocak Cumartesi günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?
24 Ocak Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 24 Ocak maç takvimi
24 OCAK GÜNÜN MAÇLARI Süper Lig14:30 | Kayserispor - Rams Başakşehir17:00 | Samsunspor - Kocaelispor20:00 | Karagümrük - Galatasaray
1. Lig13:30 | Serik Belediyespor - Esenler Erokspor13:30 | Keçiörengücü - Boluspor16:00 | Vanspor - Iğdır FK19:00 | Pendikspor - BB Erzurumsporİngiltere - Premier Lig15:30 | West Ham - Sunderland18:00 | Burnley - Tottenham18:00 | Everton - Leeds United18:00 | Fulham - Brighton18:00 | Manchester City - Wolverhampton20:30 | Bournemouth - Liverpoolİspanya - LaLiga16:00 | Rayo Vallecano - Osasuna18:15 | Valencia - Espanyol20:30 | Sevilla - Athletic Bilbao23:00 | Villarreal - Real MadridAlmanya - Bundesliga17:30 | Bayern Münih - Augsburg17:30 | Bayer Leverkusen - Werder Bremen17:30 | Eintracht Frankfurt - Hoffenheim17:30 | Mainz 05 - Wolfsburg17:30 | Heidenheim - RB Leipzig20:30 | Union Berlin - Dortmundİtalya - Serie A17:00 | Como - Torino20:00 | Fiorentina - Cagliari22:45 | Lecce - LazioFransa - Ligue 119:00 | Rennes - Lorient21:00 | Le Havre - Monaco23:05 | Marsilya - LensHollanda - Eredivisie18:30 | Ajax - Volendam20:45 | NEC Nijmegen - PEC Zwolle22:00 | PSV Eindhoven - NAC Breda23:00 | Twente - ExcelsiorPortekiz - Liga Portugal18:30 | Moreirense - Santa Clara21:00 | Arouca - Sporting Lizbon23:30 | Estoril Praia - Vitoria Guimaraesİskoçya18:00 | Aberdeen - Livingston (İskoçya)Belçika20:15 | Club Brugge - Zulte (Belçika)22:45 | Leuven - Union Saint-Gilloise (Belçika)Suudi Arabistan20:30 | Neom SC - Al-Ahli (Suudi Arabistan)
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.