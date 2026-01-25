25 Ocak
Fenerbahçe-Göztepe
20:00
25 Ocak
Gaziantep FK-Konyaspor
14:30
25 Ocak
Alaves-Real Betis
23:00
25 Ocak
Feyenoord-Heracles
18:45
25 Ocak
FC Groningen-Fortuna Sittard
16:30
25 Ocak
Telstar-Alkmaar
14:15
25 Ocak
Lille-Strasbourg
22:45
25 Ocak
Paris FC-Angers
19:15
25 Ocak
Metz-Lyon
19:15
25 Ocak
Brest-Toulouse
19:15
25 Ocak
Nantes-Nice
17:00
25 Ocak
Roma-AC Milan
22:45
25 Ocak
Juventus-SSC Napoli
20:00
25 Ocak
Genoa-Bologna
17:00
25 Ocak
Atalanta-Parma
17:00
25 Ocak
Sassuolo-Cremonese
14:30
25 Ocak
Real Sociedad-Celta Vigo
20:30
25 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
17:00
25 Ocak
Barcelona-Real Oviedo
18:15
25 Ocak
Atletico Madrid-Mallorca
16:00
25 Ocak
Arsenal-M. United
19:30
25 Ocak
Newcastle-Aston Villa
17:00
25 Ocak
C.Palace-Chelsea
17:00
25 Ocak
Brentford-N. Forest
17:00
25 Ocak
Freiburg-FC Köln
19:30
25 Ocak
Mönchengladbach-VfB Stuttgart
17:30
25 Ocak
Manisa FK-İstanbulspor
19:00
25 Ocak
Sivasspor-Amed Sportif
16:00
25 Ocak
Sarıyer-Arca Çorum FK
13:30
25 Ocak
Hatayspor-Ümraniye
13:30
25 Ocak
Rizespor-Alanyaspor
17:00
25 Ocak
FC Utrecht-S. Rotterdam
18:45

Fenerbahçe'den NBA Avrupa, EuroLeague ve Jasikevicius açıklaması

Fenerbahçe Erkek Basketbol Şubesi'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, HT Spor'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

calendar 25 Ocak 2026 12:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den NBA Avrupa, EuroLeague ve Jasikevicius açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe Erkek Basketbol Şubesi'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, HT Spor'da katıldığı programda sarı-lacivertli kulübün mevcut durumu, gelecek planları ve teknik yapılanmasına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ciritci, Saadettin Saran ile tanışma sürecine ve başlayan iş birliğine dair şu ifadeleri kullandı:

"Saadettin Saran ile tanışmamız Ağustos ayında oldu. Ortak arkadaşlarımız vardı. Kendisi beni Holding'e davet etti. Orada görüştük. Onun vizyonu, fikirleri, planları ve Fenerbahçe için yapacakları benim de çok hoşuma gitti ve benimsedim. Böyle bir birliktelik başlamış oldu."


Başkanın kulüp içerisindeki etkisine de değinen Cem Ciritci, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Başkanın pozitif enerjisi herkese net bir şekilde yansıyor. Soyunma odasına iniyor, oyuncularla kucaklaşıyor. Çünkü kendisi bir sporcu ve nasıl davranılması gerektiğini çok iyi biliyor."

"TARİHTE İLK DEFA..."

Fenerbahçe Beko'nun geldiği seviyede geçmiş yönetimlerin katkısının altını çizen Ciritci, mali yapı ve kurumsallaşma hedefleriyle ilgili şunları söyledi:

"Fenerbahçe Beko eğer bu seviyedeyse, bundan önceki yönetimlerin hepsinin yapmış olduğu katkılarla olmuştur. Biz de bu kültürü devam ettirmek yolunda adımlar attık. En azından bu işleyen çarkı bozmamaya, geliştirmeye dikkat ettik.

Bununla ilgili kurumsallaşma tabii ki bizim ana hedeflerimizden biri. Bütçede açığın olmaması, kulübe yük olmaması da bunların en önemli faktörlerinden bir tanesi. Bununla ilgili çalışmaları zaten yaptık Eylül-Ekim'de.

Şu an neredeyse başa baş, tarihinde ilk defa Fenerbahçe basketbol şubesi belki de kulüpten ek bir destek almadan devam edecek. Bunu da seneye inşallah artı olarak kapatmak istiyoruz."

Projeler ve sponsorluk çalışmaları hakkında da bilgi veren Ciritci, şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü yapılabilecek birçok iş var. Şimdi müzeyle ilgili bir projemiz var, oraya bir yatırım gerekiyor. Bunu yapıyoruz. Bunu da kulübe yük olmadan yapıyoruz, tamemen kendi insiyatifimizle. Buradan ciddi bir gelir bekliyoruz. Onun dışında sponsorluk anlaşmalarımız hala devam ediyor. İnşallah EuroLeague Şampiyonu olmuş bu takımı, en güzel seviyelerde tutmaya devam edeceğiz.

'Bütçeyi küçültecekler' diyenlere de en azından bu şekilde yanıt vermiş olalım."

"DERYA YANNIER ÇOK ÖNEMLİ"

Teknik yapılanmaya da değinen Cem Ciritci, Derya Yannier ve başantrenör Saras Jasikevicius sürecini şöyle anlattı:

"Derya Yannier'in kulüpteki rolü çok önemli. Onun alternatifini zaten hiç düşünmedik. Jasikevicus tarafıyla da son iki aydır görüşüyorum. Kafalarında bir sürü soru işareti vardı. Bunları silmek adına önce Derya'yla sözleşmemizi ilerlettik. Sonrasında Jasikevicius ile hemen konuşmalara başladık ve en azından mutlu bir sona ulaşmış olduk."

"BAŞKA BİR TRANSFER DÜŞÜNMÜYORUZ"

Takımdaki sakatlıklar ve transfer planlamasıyla ilgili olarak ise şu açıklamayı yaptı:

"Colson ve Boston kısa sürede takıma dönecek. Chris Silva da maalesef gelir gelmez bir sakatlık yaşadı. O da bir an önce takıma dönmek istiyor. Şu aşamada başka bir transfer düşünmüyoruz. De Colo ve Silva bizim için nokta atışı hamlelerdi."

JASIKEVICIUS İLE GÖRÜŞMELER NEDEN UZADI?

Jasikevicius ile sözleşme sürecinin uzamasına dair gelen soruya Cem Ciritci şu yanıtı verdi:

"Neden uzadı ben açıkça söyleyeyi size. Çünkü yoğun bir maç temposu var, inanılmaz. Ben 40 tane maça gitmişim bu sene, 3,5 - 4 ayda... Hoca maçlara çok konsantre bir kere. Ve giden bir sezon, focus olduğunuz durumlar var. Zaten görüşmelerimiz de menajerleriyle hep Madrid'de, Valencia'da maç aralarında veya Zoom üzerinden oluyordu. Bu yoğun tempo biraz etkiledi. Belli bir arayı bulduk ve sözleşme imzaladık."

"HALL VE COLSON İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Sözleşmesi bitecek olan oyuncularla ilgili planlamaya da değinen Ciritci, şunları söyledi:

"Hall ve Colson ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu planlamayı da idari ekip ve teknik kadro birlikte yapıyor. Fenerbahçe menfaati neyse bunlar devam edecek, olacak."

NBA AVRUPA VE EUROLEAGE AÇIKLAMASI

NBA Avrupa projesi ve EuroLeague geleceğiyle ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:

"Bu konuda önümüzdeki hafta önemli toplantılar olacak. İnşallah hem Türk basketbolu hem de avrupa basketbolu için en yararlısı neyse o konuda ilerleyeceğiz."

"TÜRK OYUNCULARIMIZ ÇOK DEĞERLİ"

Son olarak yerli oyunculara verilen süreyle ilgili Cem Ciritci, şu ifadeyi kullandı:

"Türk oyuncularımız gerçekten çok değerli. Ligde yerli oyunculara en çok süre veren takımız."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
9 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.