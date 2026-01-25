Liverpool'dan Xabi Alonso hamlesi!

Liverpool, teknik direktörlük koltuğu için Xabi Alonso ile ilk teması kurdu.



AS'ın haberine göre, İngiliz devinin, İspanyol çalıştırıcının çevresiyle iletişime geçerek uygunluk durumunu sorduğu ve bu temasa olumlu yanıt aldığı belirtildi.



ACELECİ DAVRANMAK İSTEMİYOR



Real Madrid macerasının ardından dinlenme sürecine giren Xabi Alonso'nun, yeniden teknik direktörlüğe dönmeden önce acele etmek istemediği ifade ediliyor. Haberde, Alonso'nun kariyer planlaması gereği "önüne gelen ilk teklife" sıcak bakmadığı ve süreci dikkatle değerlendirdiği vurgulandı.

Xabi Alonso'nun 2024 baharında Bayern Münih ve Liverpool seçeneklerini geri çevirerek Bayer Leverkusen'de kalmayı tercih ettiği hatırlatılırken, şu an şartların değiştiği aktarıldı. Liverpool yönetiminin, Alonso'yu özellikle 2026-27 sezonu planlamasında ciddi bir aday olarak gördüğü kaydedildi.Anfield'da forma giydiği dönemde kulüp ve taraftarla güçlü bağlar kuran Alonso'nun, Liverpool'a dönüş fikrine artık çok daha sıcak baktığı belirtiliyor. İlk temasın olumlu geçmesi, İngiliz kulübü cephesinde memnuniyet yarattı.Liverpool'da mevcut teknik direktör Arne Slot üzerindeki baskının her maçla birlikte arttığı ifade ediliyor. Yönetimin sezon sonuna kadar Slot'a destek verdiği belirtilse de, sahadaki sonuçların bu güveni zorladığına dikkat çekiliyor. Son olarak Bournemouth yenilgisi hatırlatılırken, yaz transfer döneminde 482 milyon euro harcanmasına rağmen takımın istikrarsız bir görüntü çizdiği vurgulandı.