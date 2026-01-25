25 Ocak
Fenerbahçe-Göztepe
20:00
25 Ocak
Gaziantep FK-Konyaspor
0-010'
25 Ocak
Alaves-Real Betis
23:00
25 Ocak
Feyenoord-Heracles
18:45
25 Ocak
FC Groningen-Fortuna Sittard
16:30
25 Ocak
Telstar-Alkmaar
0-027'
25 Ocak
Lille-Strasbourg
22:45
25 Ocak
Paris FC-Angers
19:15
25 Ocak
Metz-Lyon
19:15
25 Ocak
Brest-Toulouse
19:15
25 Ocak
Nantes-Nice
17:00
25 Ocak
Roma-AC Milan
22:45
25 Ocak
Juventus-SSC Napoli
20:00
25 Ocak
Genoa-Bologna
17:00
25 Ocak
Atalanta-Parma
17:00
25 Ocak
Sassuolo-Cremonese
1-011'
25 Ocak
Real Sociedad-Celta Vigo
20:30
25 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
17:00
25 Ocak
Barcelona-Real Oviedo
18:15
25 Ocak
Atletico Madrid-Mallorca
16:00
25 Ocak
Arsenal-M. United
19:30
25 Ocak
Newcastle-Aston Villa
17:00
25 Ocak
C.Palace-Chelsea
17:00
25 Ocak
Brentford-N. Forest
17:00
25 Ocak
Freiburg-FC Köln
19:30
25 Ocak
Mönchengladbach-VfB Stuttgart
17:30
25 Ocak
Manisa FK-İstanbulspor
19:00
25 Ocak
Sivasspor-Amed Sportif
16:00
25 Ocak
Sarıyer-Arca Çorum FK
0-147'
25 Ocak
Hatayspor-Ümraniye
0-152'
25 Ocak
Rizespor-Alanyaspor
17:00
25 Ocak
FC Utrecht-S. Rotterdam
18:45

Liverpool'dan Xabi Alonso hamlesi!

Liverpool, teknik direktörlük için Xabi Alonso'nun çevresiyle ilk teması kurarken, İspanyol çalıştırıcının Anfield seçeneğine sıcak baktığı öne sürüldü.

calendar 25 Ocak 2026 13:58
Liverpool'dan Xabi Alonso hamlesi!
Liverpool, teknik direktörlük koltuğu için Xabi Alonso ile ilk teması kurdu.

AS'ın haberine göre, İngiliz devinin, İspanyol çalıştırıcının çevresiyle iletişime geçerek uygunluk durumunu sorduğu ve bu temasa olumlu yanıt aldığı belirtildi. 

ACELECİ DAVRANMAK İSTEMİYOR

Real Madrid macerasının ardından dinlenme sürecine giren Xabi Alonso'nun, yeniden teknik direktörlüğe dönmeden önce acele etmek istemediği ifade ediliyor. Haberde, Alonso'nun kariyer planlaması gereği "önüne gelen ilk teklife" sıcak bakmadığı ve süreci dikkatle değerlendirdiği vurgulandı.



ANFIELD SEÇENEĞİ MASADA

Xabi Alonso'nun 2024 baharında Bayern Münih ve Liverpool seçeneklerini geri çevirerek Bayer Leverkusen'de kalmayı tercih ettiği hatırlatılırken, şu an şartların değiştiği aktarıldı. Liverpool yönetiminin, Alonso'yu özellikle 2026-27 sezonu planlamasında ciddi bir aday olarak gördüğü kaydedildi. 

Anfield'da forma giydiği dönemde kulüp ve taraftarla güçlü bağlar kuran Alonso'nun, Liverpool'a dönüş fikrine artık çok daha sıcak baktığı belirtiliyor. İlk temasın olumlu geçmesi, İngiliz kulübü cephesinde memnuniyet yarattı.

SLOT BASKI ALTINDA

Liverpool'da mevcut teknik direktör Arne Slot üzerindeki baskının her maçla birlikte arttığı ifade ediliyor. Yönetimin sezon sonuna kadar Slot'a destek verdiği belirtilse de, sahadaki sonuçların bu güveni zorladığına dikkat çekiliyor. Son olarak Bournemouth yenilgisi hatırlatılırken, yaz transfer döneminde 482 milyon euro harcanmasına rağmen takımın istikrarsız bir görüntü çizdiği vurgulandı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 25 31 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Konyaspor 19 4 7 8 22 30 19
13 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
14 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
