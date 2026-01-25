Jin-Ho Jo, Beşiktaş maçında yok!

Konyaspor forması giyen Jin-Ho Jo, gelecek hafta Beşiktaş ile oynanacak maçta oynayamayacak.
Jin-Ho Jo, ligde Gaziantep FK ile oynadıkları maçın 43. dakikasında sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.
Konyaspor, ligde gelecek hafta Beşiktaş deplasmanına gidecek. Jin-Ho Jo, cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.
