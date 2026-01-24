Samsunspor Kocaelispor maçı canlı izle kesintisiz donmadan
Haber Tarihi: 24 Ocak 2026 16:18 -
Güncelleme Tarihi:
24 Ocak 2026 16:18
Samsunspor Kocaelispor maçı canlı izle kesintisiz donmadan
Samsunspor Kocaelispor maçı bein sports yayını izle | Samsunspor Kocaelispor maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex veya Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Samsunspor Kocaelispor maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Samsunspor Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Samsunspor Kocaelispor maçı canlı yayın izleme detayları
Ligde 18 maçta 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Samsunspor, 26 puanla 7. sırada bulunuyor. Son galibiyetini 9 Kasım'da İkas Eyüpspor karşısında alan Karadeniz ekibi, galibiyet hasretine Kocaelispor maçını kazanarak son vermek istiyor.
Konuk Kocaelispor ise 18 maçta topladığı 23 puanla 9. sırada haftaya başlıyor. Geçtiğimiz hafta son dakika golüyle Trabzonspor'a yenilen Körfez ekibinde Jovanovic, Smolcic, Ngonge ve Wieteska, sakatlıkları sebebiyle maçta forma giyemeyecek.
EKSİKLER
Thomas Reis'in ekibinde sakatlıkları devam eden Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa ve Van Drongelen, Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyecek. Afrika Kupası'ndan dönen Cherif Ndiaye ile yeni transfer Kouadou Jaures Assoumou'nun ise bu maçta forma giymesi bekleniyor.
İLK MAÇI SAMSUNSPOR KAZANDI
Ligin ilk yarısında oynanan müsabakada Samsunspor, Kocaelispor'u 1-0 mağlup etmişti.
Trendyol Süper Lig'de heyecan 19. hafta maçlarıyla sürüyor. Ligde 6 haftadır kazanamayan Samsunspor, Kocaelispor'u konuk ediyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek. Zorlu mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından izleyici ile buluşacak.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.