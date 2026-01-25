Eden Hazard: 'Mbappe, Ballon d'Or'u kazanacaktır'

Real Madrid'in eski yıldızı Eden Hazard, İspanyol devinin yıldızı Kylian Mbappe ile ilgili konuştu.



Hazard, Mbappe'nin Ballon d'Or ödülünü kazanacağını söyledi. Belçikalı eski yıldız, "Kylian'ın Şampiyonlar Ligi ve La Liga'yı kazanması ve Dünya Kupası'nda mümkün olduğunca ileriye gitmesi gerekiyor. Ama onun için endişelenmiyorum. Ballon d'Or'u kazanacaktır." sözlerini sarf etti.



Mbappe, geçen yıl Ballon d'Or oylamasında yedinci sırada yer almıştı.



Real Madrid forması altında bu sezon 28 maçta süre bulan Fransız yıldız, 34 gol attı ve 5 asist yaptı.







