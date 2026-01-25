Gökhan Değirmenci'den Fenerbahçe maçı açıklaması

Kocaelispor'un file bekçisi Gökhan Değirmenci, ligde Samsunspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.
Gökhan Değirmenci, "Öncelikle bütün takım arkadaşlarımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Bütün hafta Samsunspor'un etkili olduğu tarafları çalıştık, muhtemelen onlar da bizim etkili olduğumuz tarafları çalıştı. Ortada bir maç oldu, mücadeleci bir maç oldu iki takım için de. Bizim bir iki tane şut pozisyonlarımız vardı, direkten dönen ve Rivas'ın etkili bir şutu vardı. Oradan bir gol bulabilseydik kazanıp da gidebileceğimiz bir maçtı aslında ama oyunun geneline baktığımızda iki tarafın da bir puanı hak ettiğini düşünüyorum." dedi.
Değirmenci, "Yani zorlu bir fikstürdeyiz, bunun herkes bilincinde. Önümüzdeki hafta Fenerbahçe maçı ama içeride oynuyoruz. İçerideki taraftarımızla birlikte olan gücümüzü bence bütün herkese gösterdik. Bunu devam ettirmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.
