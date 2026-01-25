24 Ocak
Samsunspor-Kocaelispor
0-0
24 Ocak
Karagümrük-Galatasaray
1-3
24 Ocak
Kayserispor-Başakşehir
0-3
24 Ocak
M.City-Wolves
2-0
24 Ocak
Marsilya-Lens
3-1
24 Ocak
Le Havre-AS Monaco
0-0
24 Ocak
Rennes-Lorient
0-2
24 Ocak
Lecce-Lazio
0-0
24 Ocak
Fiorentina-Cagliari
1-2
24 Ocak
Como-Torino
6-0
24 Ocak
Villarreal-Real Madrid
0-2
24 Ocak
Sevilla-Athletic Bilbao
2-1
24 Ocak
Valencia-Espanyol
3-2
24 Ocak
Rayo Vallecano-Osasuna
1-3
24 Ocak
Bournemouth-Liverpool
3-2
24 Ocak
Burnley-Tottenham
2-2
24 Ocak
Fulham-Brighton
2-1
24 Ocak
West Ham United-Sunderland
3-1
24 Ocak
Union Berlin-B. Dortmund
0-3
24 Ocak
Mainz 05-Wolfsburg
3-1
24 Ocak
FC Heidenheim-RB Leipzig
0-3
24 Ocak
E. Frankfurt-Hoffenheim
1-3
24 Ocak
Bayern Munih-Augsburg
1-2
24 Ocak
Leverkusen-Werder Bremen
1-0
24 Ocak
Pendikspor-Erzurumspor
1-2
24 Ocak
Vanspor FK-Iğdır FK
3-0
24 Ocak
Serik Belediyespor-Esenler Erokspor
0-3
24 Ocak
Keçiörengücü-Boluspor
5-1
24 Ocak
PSV Eindhoven-NAC Breda
2-2

Youssef En-Nesyri içi Juventus'a Sevilla engeli!

Youssef En-Nesyri'nin Juventus'a gitmesi beklenirken, Sevilla devreye girdi ve transfer süreci karıştı!

calendar 25 Ocak 2026 00:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Youssef En-Nesyri içi Juventus'a Sevilla engeli!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Transferi bir türlü netleşmeyen Youssef En-Nesyri için yeni bir gelişme yaşandı. Faslı golcünün Juventus'a transfer olması beklenirken, Sevilla devreye girdi.

JUVENTUS'U BEKLEMEYE ALDI!

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'yi Juventus'a satma konusundaki isteğini yineledi. Ancak Sevilla'nın oyuncu üzerindeki baskısı, En-Nesyri'nin transfere son onayı vermesini erteledi.


Haberde, Juventus Sportif Direktörü Marco Ottolini'nin İtalya'ya döneceği ve görüşmelerin uzaktan sürdürüleceği belirtildi. Juventus'un Fenerbahçe ile kulüp düzeyinde herhangi bir sorun yaşamadığı, imzaların atılmamasının temel nedeninin En-Nesyri'nin kararsızlığı olduğunun farkına varıldığı vurgulandı.

SEVILA İÇİN FLAŞ İDDİA!

Öte yandan Faslı golcünün eski kulübü Sevilla, En-Nesyri'yi yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti. İspanyol basını, En-Nesyri'nin Sevilla'ya "Beni alın" şeklinde bir mesaj gönderdiğini, bu mesajın ardından İspanyol kulübünün devreye girdiğini iddia etti. Sevilla'nın, oyuncuya beklemesi ve İspanya'ya olası dönüşünü değerlendirmesi yönünde baskı yaptığı ifade edildi.

JUVENTUS'UN SABRI KALMADI

Bu sürpriz gelişmenin ardından Juventus'un daha fazla beklemeyeceği ve En-Nesyri'ye pazartesi gününe kadar süre tanıdığı öne sürüldü.

SEVILLA'NIN PARASI YOK!

Sevilla cephesinde ise ekonomik sıkıntılar nedeniyle En-Nesyri'nin maaşının yalnızca küçük bir bölümünün karşılanabileceği, kalan kısmın ise Fenerbahçe tarafından ödenmesinin talep edileceği iddia edildi. Ancak Fenerbahçe'nin bu ihtimale sıcak bakmadığı öğrenildi. Ayrıca Sevilla'nın satın alma opsiyonu da düşünmediği, bu nedenle iki kulüp arasında anlaşma ihtimalinin yok denecek kadar az olduğu belirtildi.

Fenerbahçe forması ile bu sezon 25 maçan çıkan En-Nesyri 8 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
9 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
