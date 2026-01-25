Fenerbahçe Opet, namağlup devam ediyor!

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 17. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Botaş ile karşılaştı.
Ankara Arena'da oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 90-68 kazandı.
Ligde 15. maçına çıkan sarı-lacivertliler, namağlup liderliğini sürdürdü. BOTAŞ ise 16. maçında 8. yenilgisini yaşadı.
Ligde bir sonraki hafta Fenerbahçe, derbide Galatasaray Çağdaş Faktoring'i konuk edecek.
Botaş ise bir sonraki maçında Dardanel Çanakkale deplasmanına gidecek.
Salon: Ankara
Hakemler: Münevver Özemre, Özkan Talo, Ali Osman Kanık
BOTAŞ: Bejedi 21, Rana Uçar 2, Ayşegül Günay Aladağ 7, Dantas 21, Serfa 2, Işık Su Güven, İdil Yeniçulha 3, Işılay Eğin, Selin Rachel Gül 6, Mina Berber 6
Fenerbahçe Opet: Allemand 5, Sevgi Uzun 18, Williams 19, Rupert 13, McCovan 8, Olcay Çakır Turgut 4, Meesseman 4, Milic 13, Meltem Avcı Yılmaz, Ece Erginay 3, Tuana Vural 3, Eymech
1. Periyot: 9-19
Devre: 32-38
3. Periyot: 43-70
