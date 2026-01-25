Fenerbahçe arsaVev'den Gaziantep ALG Spor'a 18 gol!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 16. hafta maçında Fenerbahçe arsaVev, Gaziantep ALG Spor'u konuk etti.Fenerbahçe Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan maçı 18-0 kazandı.3 futbolcunun hat-trick yaptığı karşılaşmada Fenerbahçe'nin gollerini; 9. dakikada Alkhovik, 20, 22 ve 44. dakikalarda Staskova, 30. dakikada Adjwoa Haizel (kendi kalesine), 35 ve 41. dakikalarda Busem Şeker, 46 ve 53. dakikalarda Mesude Alayont, 54, 57, 59 ve 67. dakikalarda Salas, 64. dakikada Plummer, 81, 90+3 ve 90+5. dakikalarda Yağmur Uraz, 86. dakikada da Otu kaydetti.16 maçın 15'ini kazanan 1 de beraerlik alan Sarı-Lacivertliler, bu sonuçla birlikte 46 puana ulaştı ve zirvedeki yerini korudu.Bu sezon yalnızca 2 maçını kazanan ve diğer tüm maçlarını kaybeden Gaziantep ALG Spor ise 6 puanda kaldı ve 14. sırada konumlandı.Ligde bir sonraki hafta Beylerbeyi ile oynayacağı maçı iptal olan Fenerbahçe, 8 Şubat'ta derbide Beşiktaş'ı konuk edecek.Gaziantep ALG Spor da 1 Şubat'ta sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.