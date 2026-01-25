25 Ocak
Fenerbahçe-Göztepe
20:00
25 Ocak
Gaziantep FK-Konyaspor
0-010'
25 Ocak
Alaves-Real Betis
23:00
25 Ocak
Feyenoord-Heracles
18:45
25 Ocak
FC Groningen-Fortuna Sittard
16:30
25 Ocak
Telstar-Alkmaar
0-027'
25 Ocak
Lille-Strasbourg
22:45
25 Ocak
Paris FC-Angers
19:15
25 Ocak
Metz-Lyon
19:15
25 Ocak
Brest-Toulouse
19:15
25 Ocak
Nantes-Nice
17:00
25 Ocak
Roma-AC Milan
22:45
25 Ocak
Juventus-SSC Napoli
20:00
25 Ocak
Genoa-Bologna
17:00
25 Ocak
Atalanta-Parma
17:00
25 Ocak
Sassuolo-Cremonese
1-011'
25 Ocak
Real Sociedad-Celta Vigo
20:30
25 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
17:00
25 Ocak
Barcelona-Real Oviedo
18:15
25 Ocak
Atletico Madrid-Mallorca
16:00
25 Ocak
Arsenal-M. United
19:30
25 Ocak
Newcastle-Aston Villa
17:00
25 Ocak
C.Palace-Chelsea
17:00
25 Ocak
Brentford-N. Forest
17:00
25 Ocak
Freiburg-FC Köln
19:30
25 Ocak
Mönchengladbach-VfB Stuttgart
17:30
25 Ocak
Manisa FK-İstanbulspor
19:00
25 Ocak
Sivasspor-Amed Sportif
16:00
25 Ocak
Sarıyer-Arca Çorum FK
0-147'
25 Ocak
Hatayspor-Ümraniye
0-152'
25 Ocak
Rizespor-Alanyaspor
17:00
25 Ocak
FC Utrecht-S. Rotterdam
18:45

Fenerbahçe arsaVev'den Gaziantep ALG Spor'a 18 gol!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 16. hafta maçında Fenerbahçe arsaVev, sahasında Gaziantep ALG Spor'u 18-0 mağlup etti.

calendar 25 Ocak 2026 14:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 16. hafta maçında Fenerbahçe arsaVev, Gaziantep ALG Spor'u konuk etti.

Fenerbahçe Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan maçı 18-0 kazandı.

3 futbolcunun hat-trick yaptığı karşılaşmada Fenerbahçe'nin gollerini; 9. dakikada Alkhovik, 20, 22 ve 44. dakikalarda Staskova, 30. dakikada Adjwoa Haizel (kendi kalesine), 35 ve 41. dakikalarda Busem Şeker, 46 ve 53. dakikalarda Mesude Alayont, 54, 57, 59 ve 67. dakikalarda Salas, 64. dakikada Plummer, 81, 90+3 ve 90+5. dakikalarda Yağmur Uraz, 86. dakikada da Otu kaydetti.


16 maçın 15'ini kazanan 1 de beraerlik alan Sarı-Lacivertliler, bu sonuçla birlikte 46 puana ulaştı ve zirvedeki yerini korudu.

Bu sezon yalnızca 2 maçını kazanan ve diğer tüm maçlarını kaybeden Gaziantep ALG Spor ise 6 puanda kaldı ve 14. sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta Beylerbeyi ile oynayacağı maçı iptal olan Fenerbahçe, 8 Şubat'ta derbide Beşiktaş'ı konuk edecek.

Gaziantep ALG Spor da 1 Şubat'ta sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

 

 

 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
9 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
