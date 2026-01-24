Haber Tarihi: 24 Ocak 2026 16:15 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2026 16:15

Samsunspor - Kocaelispor Maçı Canlı İzle (Şifresiz İzle)

Samsunspor Kocaelispor maçı bein sports izle | beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Samsunspor Kocaelispor maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Samsunspor Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Samsunspor Kocaelispor maçı canlı yayın izleme detayları

Samsunspor Kocaelispor maçı şifresiz izle! Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Samsunspor ile Kocaelispor Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...


SAMSUNSPOR KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Samsunspor ile Kocaelispor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, SAMSUNSPOR KOCAELİSPOR MAÇINI CANLI DİNLE

SAMSUNSPOR KOCAELİSPOR BEIN SPORTS HABER İZLE



İLK MAÇI SAMSUNSPOR KAZANDI


Ligin ilk yarısında oynanan müsabakada Samsunspor, Kocaelispor'u 1-0 mağlup etmişti.

MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan, Satka, Diabate, Zeki, Ntcham, Yunus Emre, Soner, Yalçın Kayan, Mendes, Elayis, Mouandilmadji.

Kocaelispor: Gökhan, Ahmet Oğuz, Balogh, Syrota, Haidara, Keita, Linetty, Tayfur, Agyei, Churlinov, Petkovic.

SAMSUNSPOR - KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de heyecan 19. hafta maçlarıyla sürüyor. Ligde 6 haftadır kazanamayan Samsunspor, Kocaelispor'u konuk ediyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek. Zorlu mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından izleyici ile buluşacak.

MAÇ ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Ligde 18 maçta 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Samsunspor, 26 puanla 7. sırada bulunuyor. Son galibiyetini 9 Kasım'da İkas Eyüpspor karşısında alan Karadeniz ekibi, galibiyet hasretine Kocaelispor maçını kazanarak son vermek istiyor.

Konuk Kocaelispor ise 18 maçta topladığı 23 puanla 9. sırada haftaya başlıyor. Geçtiğimiz hafta son dakika golüyle Trabzonspor'a yenilen Körfez ekibinde Jovanovic, Smolcic, Ngonge ve Wieteska, sakatlıkları sebebiyle maçta forma giyemeyecek.

EKSİKLER

Thomas Reis'in ekibinde sakatlıkları devam eden Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa ve Van Drongelen, Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyecek. Afrika Kupası'ndan dönen Cherif Ndiaye ile yeni transfer Kouadou Jaures Assoumou'nun ise bu maçta forma giymesi bekleniyor.

