Sinan Kanlı: 'Küçük takımın hadsiz taraftarı!'

Altay Başkanı Sinan Kanlı, 1-0 kazandıkları Denizli İdmanyurdu maçı sonrası sosyal medya hesabından çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Sinan Kanlı, "Bugün oldukça gururluyum. Çünkü ligin ilk yarısındaki müsabakada, rakip takımın taraftarlarının Büyük Altay için yaptığı kötü tezahüratlar gururumuza fazlasıyla dokunmuştu. Takımımız, o günü unutmadı ve haddini aşan o küçük takımın hadsiz taraftarlarına, taraftarımızla birlikte, haddini bildirdi. Unutmayın; Büyük Altay'la rakip olmak, aynı sahaya çıkabilmek sizlerin kariyer zirvesidir. Büyük Altay bugün adı gibi büyük oynadı. Başta sahadaki evlatlarımız olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Ayrıca müsabakada burnu kırılan Deniz Kadah'a geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Biz büyük bir aileyiz" diye konuştu.



