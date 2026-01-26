26 Ocak
Eyüpspor-Beşiktaş
20:00
26 Ocak
Sakaryaspor-Bodrum FK
20:00
26 Ocak
Everton-Leeds United
23:00
26 Ocak
Girona-Getafe
23:00
26 Ocak
Verona-Udinese
22:45
26 Ocak
FC Porto-Gil Vicente
23:15
26 Ocak
Norwich City-Coventry City
23:00

Sinan Kanlı: "Küçük takımın hadsiz taraftarı!"

Evindeki Denizli İdmanyurdu galibiyeti sonrası, Altay Başkanı Sinan Kanlı'dan ligin ilk yarısındaki maça atfen sert açıklama geldi

calendar 26 Ocak 2026 14:57
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
Sinan Kanlı: 'Küçük takımın hadsiz taraftarı!'
Altay Başkanı Sinan Kanlı, 1-0 kazandıkları Denizli İdmanyurdu maçı sonrası sosyal medya hesabından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sinan Kanlı, "Bugün oldukça gururluyum. Çünkü ligin ilk yarısındaki müsabakada, rakip takımın taraftarlarının Büyük Altay için yaptığı kötü tezahüratlar gururumuza fazlasıyla dokunmuştu. Takımımız, o günü unutmadı ve haddini aşan o küçük takımın hadsiz taraftarlarına, taraftarımızla birlikte, haddini bildirdi. Unutmayın; Büyük Altay'la rakip olmak, aynı sahaya çıkabilmek sizlerin kariyer zirvesidir. Büyük Altay bugün adı gibi büyük oynadı. Başta sahadaki evlatlarımız olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Ayrıca müsabakada burnu kırılan Deniz Kadah'a geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Biz büyük bir aileyiz" diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
