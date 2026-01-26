26 Ocak
Eyüpspor-Beşiktaş
20:00
26 Ocak
Sakaryaspor-Bodrum FK
20:00
26 Ocak
Everton-Leeds United
23:00
26 Ocak
Girona-Getafe
23:00
26 Ocak
Verona-Udinese
22:45
26 Ocak
FC Porto-Gil Vicente
23:15
26 Ocak
Norwich City-Coventry City
23:00

Kaçkar Dağları'nda "heliski" heyecanı

Rize Kaçkar Dağları'nda, helikopterli kayak türü "heliski" heyecanı yaşanıyor

calendar 26 Ocak 2026 14:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kaçkar Dağları'nda 'heliski' heyecanı
Kaçkar Dağları, helikopterli kayak olarak bilinen "heliski" tutkunlarını ağırlıyor.
Helikopterle dağın zirvesine bırakılan kayakçıların, sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde kaydıkları spor dalı olan heliski, dünyada sayılı merkezlerde gerçekleştiriliyor.

Türkiye'de ise bu spor, Kaçkar Dağları'nın Rize sınırları içinde kalan Çamlıhemşin, İkizdere ile Artvin'in Yusufeli ilçesinde 2005'ten beri yapılıyor.

Teknik hazırlıkların tamamlanmasının ardından üç helikopterle başlayan organizasyonun ilk üç haftasında Hindistan, Almanya, Fransa, Avusturya, Amerika, Belçika, İspanya ve İskoçya'dan 52 adrenalin tutkunu sporcu heliski heyecanı yaşadı.


Kar kalınlığının 1 metrenin üzerinde bulunduğu bölgede, güvenlik en üst seviyede tutuluyor.

Nisanın ortalarına kadar sürmesi beklenen faaliyetler için bu sene yaklaşık 400'e yakın kişinin akredite olduğu öğrenildi.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
