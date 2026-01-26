Fenerbahçe, savunmanın kilit isimlerinden Milan Skriniar için net bir tutum sergiledi.
Sarı-lacivertli yönetim, Slovak stoperle ilgilenen kulüplerden gelen tekliflere olumsuz yanıt veriyor.
Takvim'in haberine göre Fenerbahçe, Skriniar için yapılan tüm girişimlere "satışı söz konusu değil" cevabını iletti.
Yönetimin, tecrübeli savunmacıyı takımın vazgeçilmez parçalarından biri olarak gördüğü ve sezon planlamasında önemli bir rol verdiği aktarıldı.
PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe forması ile 32 maça çıkan Skriniar, 2 gol kaydetti.
Fenerbahçe'den Milan Skriniar için karar!
Fenerbahçe, Milan Skriniar için gelen tekliflere kapıyı kapatırken, Slovak stoperin sezon planlamasında vazgeçilmez isimlerden biri olduğunu net şekilde ortaya koydu.
Fenerbahçe, savunmanın kilit isimlerinden Milan Skriniar için net bir tutum sergiledi.
Fenerbahçe
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Spalletti'den Kenan Yıldız ve En-Nesyri açıklaması
-
9
Ederson'un eşi Lais Moraes'ten Fenerbahçelilere mesaj
-
8
Jose Mourinho'dan Rafa Silva açıklaması
-
7
Daha ilk maçta gerilim: Rafa Silva'ya şok tepki
-
6
Guardiola: "Galatasaray'ı yenmek zorundayız"
-
5
Galatasaray'dan geri adım: Arda Okan
-
4
Noa Lang'ın maliyeti 2 katına çıkabilir
-
3
Fatih Terim'in Ali Koç için olay sözleri!
-
2
Galatasaray'dan Oulai için son teklif!
-
1
Ali Koç: "Erden Timur neyse, Okan Buruk da o!"
- 11:46 Konya'dan hakem kararına ağır sözler!
- 11:35 Fenerbahçe'den Galatasaray'a Ali Koç yanıtı!
- 11:32 Galatasaray'da taarruz tarihi: 28 Ocak!
- 11:31 Fenerbahçe'den Milan Skriniar için karar!
- 11:27 Beşiktaş, Tammy Abraham'ın alternatifini İtalya'da buldu!
- 11:24 Kurudirek, Avrupa Herkes İçin Spor Birliği Başkanlığına seçildi
- 11:13 Ertuğrul Doğan: "Transferde amaç uzun vadede başarı!"
- 11:07 Beşiktaş'tan Ozan Kabak sürprizi!
- 11:03 EuroLeague'in 25. haftasında Türk derbisi!
- 10:59 Okan Buruk'un tek rakibi kendisi
- 10:44 Osimhen döndü, dertler bitti
- 10:44 Erman Toroğlu'ndan Anderson Talisca tepkisi!
- 10:35 Ahmet Çakar: "Puan kaybının sorumlusu Tedesco"
- 10:27 Zeren Spor, CEV Şampiyonlar Ligi'nde lider Imoco Volley'e karşı
- 10:21 Galatasaray'ın 'İngiliz anahtarı': Okan Buruk
- 10:20 Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nda Allianz MTV'yi ağırlıyor
- 10:08 Galatasaray MCT Technic, Şampiyonlar Ligi'nde Vilnius'un konuğu
- 10:06 Beşiktaş'tan sürpriz stoper hamlesi: Marash Kumbulla
- 10:01 Dünya 20 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası'nda Milliler
- 09:58 Beşiktaş'a Inter'den müjde: Luis Henrique
- 09:54 Beşiktaş GAİN, EuroCup'ta kritik Dolomiti Energia sınavında
- 09:51 Hasan Şaş: "Galatasaray'a geri dön!"
- 09:32 Türk Telekom, EuroCup'ta evinde Lietkabelis Panevezys'e karşı
- 09:31 Fenerbahçe'de rota Vedat Muriqi! Transferde kritik tarih!
- 09:21 Beşiktaş'ın Sevilla'ya teklifi belli oldu: Djibril Sow
- 09:16 Galatasaray'dan geri adım: Arda Okan
- 09:14 Daha ilk maçta gerilim: Rafa Silva'ya şok tepki
- 09:04 Galatasaray'dan Oulai için son teklif!
- 08:54 Okan Buruk'un ilk isteği Pape Gueye
- 08:48 Galatasaray problemi çözüyor; tek taraflı fesih
- 08:26 Noa Lang'ın maliyeti 2 katına çıkabilir
- 02:08 Luis Nani, 39 yaşında Aktobe'ye transfer oldu!
- 02:07 Bursaspor, Mustafa Er ile anlaştı
- 01:47 Guardiola: "Galatasaray'ı yenmek zorundayız"
- 01:17 Fatih Terim'in Ali Koç için olay sözleri!
- 01:11 Eyüpspor - Beşiktaş: Muhtemel 11'ler
- 00:59 Ali Koç: "Erden Timur neyse, Okan Buruk da o!"
- 00:31 Jose Mourinho'dan Rafa Silva açıklaması
- 00:18 Servet Çetin: "Türk futbolundan bir şey olmaz!"
- 23:50 Beşiktaş'a gelmesi beklenen Yasin Özcan sakatlandı
- 23:48 Ederson'un eşi Lais Moraes'ten Fenerbahçelilere mesaj
- 23:46 Felix Uduokhai'ye sürpriz teklif; fark 1 milyon Euro!
- 23:20 Spalletti'den Kenan Yıldız ve En-Nesyri açıklaması
- 22:50 Dorgeles Nene'den Fenerbahçe formasıyla 4. gol
- 22:41 Mert Müldür: "Haftaya telafi ederiz, lig daha uzun"
- 22:41 Stanimir Stoilov: "Futbol şansı da lazım!"
- 22:38 Janderson: "Takımımız adında çok değerli 1 puan"
- 22:33 Lis: "Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum"
- 22:26 Domenico Tedesco: "Sezon hala çok uzun"
- 22:24 Efkan Bekiroğlu: "Hastalarımıza rağmen 1 puan aldık"
- 22:17 Nene: "Puan kaybetmemek için çok çalışacağız"
- 22:15 Anthony Musaba: "Panik yapacak bir durum yok"
- 21:59 Fenerbahçe'ye zirve yarışında hasar!
- 21:55 Juventus'ta Kenan Yıldız ve Kostic attı, Napoli dağıldı!
- 21:26 Michael Carrick'li M. United ligin ayarlarıyla oynuyor!
- 21:10 Endrick, Olimpik Lyon'u uçuruyor!
- 21:06 Joao Pereira: "Birinci yarı hayal kırıklığıydı"
- 21:04 Recep Uçar: "Beraberlik mutlu etmedi"
- 21:02 Manisa'nın bileği bükülmüyor!
- 21:01 Metin Diyadin: "Mağlubiyeti hak etmedik"
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Spalletti'den Kenan Yıldız ve En-Nesyri açıklaması
Endrick, Olimpik Lyon'u uçuruyor!
Barça, 1 gün içinde liderliği geri aldı
Aston Villa, Newcastle United'a acımadı
Genoa'dan müthiş geri dönüş; Ekuban'dan gol!
Chelsea de Crsytal Palace'a nefes aldırmadı
Sörloth ve Almada attı, Atletico Madrid kazandı
Sassuolo, yedi maç sonra nefes aldı!
Bernardo Silva, Barcelona'yı istiyor
PSG ile Barcelona anlaştı: Dro Fernandez
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|19
|14
|4
|1
|43
|14
|46
|2
|Fenerbahçe
|19
|12
|7
|0
|43
|17
|43
|3
|Trabzonspor
|19
|12
|5
|2
|37
|22
|41
|4
|Göztepe
|19
|10
|6
|3
|25
|11
|36
|5
|Beşiktaş
|18
|9
|5
|4
|31
|22
|32
|6
|Başakşehir
|19
|8
|5
|6
|32
|19
|29
|7
|Samsunspor
|19
|6
|9
|4
|23
|21
|27
|8
|Gaziantep FK
|19
|6
|7
|6
|26
|32
|25
|9
|Kocaelispor
|19
|6
|6
|7
|16
|19
|24
|10
|Alanyaspor
|19
|4
|10
|5
|19
|19
|22
|11
|Gençlerbirliği
|19
|5
|4
|10
|23
|27
|19
|12
|Rizespor
|19
|4
|7
|8
|22
|28
|19
|13
|Konyaspor
|19
|4
|7
|8
|23
|31
|19
|14
|Antalyaspor
|19
|5
|4
|10
|18
|32
|19
|15
|Kasımpaşa
|19
|3
|7
|9
|15
|26
|16
|16
|Kayserispor
|19
|2
|9
|8
|16
|37
|15
|17
|Eyüpspor
|18
|3
|5
|10
|11
|25
|14
|18
|Karagümrük
|19
|2
|3
|14
|16
|37
|9