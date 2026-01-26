26 Ocak
Eyüpspor-Beşiktaş
20:00
26 Ocak
Sakaryaspor-Bodrum FK
20:00
26 Ocak
Everton-Leeds United
23:00
26 Ocak
Girona-Getafe
23:00
26 Ocak
Verona-Udinese
22:45
26 Ocak
FC Porto-Gil Vicente
23:15
26 Ocak
Norwich City-Coventry City
23:00

Fenerbahçe'den Milan Skriniar için karar!

Fenerbahçe, Milan Skriniar için gelen tekliflere kapıyı kapatırken, Slovak stoperin sezon planlamasında vazgeçilmez isimlerden biri olduğunu net şekilde ortaya koydu.

calendar 26 Ocak 2026 11:31
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den Milan Skriniar için karar!
Fenerbahçe, savunmanın kilit isimlerinden Milan Skriniar için net bir tutum sergiledi.

Sarı-lacivertli yönetim, Slovak stoperle ilgilenen kulüplerden gelen tekliflere olumsuz yanıt veriyor.

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe, Skriniar için yapılan tüm girişimlere "satışı söz konusu değil" cevabını iletti.

Yönetimin, tecrübeli savunmacıyı takımın vazgeçilmez parçalarından biri olarak gördüğü ve sezon planlamasında önemli bir rol verdiği aktarıldı.

PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe forması ile 32 maça çıkan Skriniar, 2 gol kaydetti.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
