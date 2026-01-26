Fenerbahçe'den Milan Skriniar için karar!

Fenerbahçe, savunmanın kilit isimlerinden Milan Skriniar için net bir tutum sergiledi.



Sarı-lacivertli yönetim, Slovak stoperle ilgilenen kulüplerden gelen tekliflere olumsuz yanıt veriyor.



Takvim'in haberine göre Fenerbahçe, Skriniar için yapılan tüm girişimlere "satışı söz konusu değil" cevabını iletti.



Yönetimin, tecrübeli savunmacıyı takımın vazgeçilmez parçalarından biri olarak gördüğü ve sezon planlamasında önemli bir rol verdiği aktarıldı.



PERFORMANSI



Bu sezon Fenerbahçe forması ile 32 maça çıkan Skriniar, 2 gol kaydetti.







