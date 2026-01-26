26 Ocak
Eyüpspor-Beşiktaş
20:00
26 Ocak
Sakaryaspor-Bodrum FK
20:00
26 Ocak
Everton-Leeds United
23:00
26 Ocak
Girona-Getafe
23:00
26 Ocak
Verona-Udinese
22:45
26 Ocak
FC Porto-Gil Vicente
23:15
26 Ocak
Norwich City-Coventry City
23:00

SuperBowl LX'in adı kondu: Patriots - Seahawks

SuperBowl LX'te New England Patriots ile Seattle Seahawks karşı karşıya gelecek.

calendar 26 Ocak 2026 13:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
SuperBowl LX'in adı kondu: Patriots - Seahawks
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



NFL'de SuperBowl LX'in adı kondu: New England Patriots - Seattle Hawks

AFC finalinde New England Patriots, Denver Broncos'u deplasmanda 10-7 mağlup oldu ve ünlü koç Bill Belichick ve quarterback Tom Brady dönemi sonrası ilk kez SuperBowl'a yükseldi. Genç quarterback Drake Maye, galibiyette önemli rol oynadı.

NFC finalinde ise Seattle Seahawks, Los Angeles Rams'i 31-27 mağlup etmeyi başardı.


İki takım 2015'teki SuperBowl'dan sonra bir kez daha karşı karşıya gelecek. O finali son çeyreteki 14-0'lık skorla New England Patriots, 28-24 kazanmıştı.

SUPERBOWL LX, CALIFORNIA'DA

SuperBowl LX, California'da San Francisco 49ers'ın evi Levi's Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇIN TARİHİ

8 Şubat Pazar'ı 9 Şubat Pazartesi'ye bağlayan gece TSi 02.30'da oynanacak maç S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.