SuperBowl LX'in adı kondu: Patriots - Seahawks

NFL'de SuperBowl LX'in adı kondu: New England Patriots - Seattle HawksAFC finalinde New England Patriots, Denver Broncos'u deplasmanda 10-7 mağlup oldu ve ünlü koç Bill Belichick ve quarterback Tom Brady dönemi sonrası ilk kez SuperBowl'a yükseldi. Genç quarterback Drake Maye, galibiyette önemli rol oynadı.NFC finalinde ise Seattle Seahawks, Los Angeles Rams'i 31-27 mağlup etmeyi başardı.İki takım 2015'teki SuperBowl'dan sonra bir kez daha karşı karşıya gelecek. O finali son çeyreteki 14-0'lık skorla New England Patriots, 28-24 kazanmıştı.SuperBowl LX, California'da San Francisco 49ers'ın evi Levi's Stadyumu'nda oynanacak.8 Şubat Pazar'ı 9 Şubat Pazartesi'ye bağlayan gece TSi 02.30'da oynanacak maç S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.