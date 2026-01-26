26 Ocak
Eyüpspor-Beşiktaş
20:00
26 Ocak
Sakaryaspor-Bodrum FK
20:00
26 Ocak
Everton-Leeds United
23:00
26 Ocak
Girona-Getafe
23:00
26 Ocak
Verona-Udinese
22:45
26 Ocak
FC Porto-Gil Vicente
23:15
26 Ocak
Norwich City-Coventry City
23:00

Milli karateci Eray Şamdan'dan emeklilik kararı

Milli karateci Eray Şamdan, aktif sporculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı

calendar 26 Ocak 2026 14:02
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Milli karateci Eray Şamdan'dan emeklilik kararı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Karate Federasyonu, milli karateci Eray Şamdan'ın, aktif sporculuk kariyerini sonlandırdığını duyurdu.
Federasyonun sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımında "Bazı vedalar sessiz olur, bazıları ise tarihe kazınır. Eray Şamdan, henüz 28 yaşında, ama bir ömre sığmayacak başarılarla dolu bir kariyeri geride bırakarak karateye veda etti. Bu bir geri çekiliş değil, zirvede bırakılmış bir yolculuk. Daha iki ay önce Dünya Şampiyonluğu yaşayan bir sporcunun, en güçlü anında 'tamam' demesi. İşte bu, gerçek bir şampiyon duruşu. Yıllar boyunca tatamiye sadece tekniğini değil, karakterini, disiplinini ve ülkesine olan bağlılığını koydu. Avrupa'da, dünyada defalarca bayrağımızı göndere çektirdi. Kazandığı her madalya, arkasında sayısız fedakârlığın, uykusuz gecelerin ve vazgeçilmeyen hayallerin izini taşıdı. Şimdi tatamide eldivenler yerde. Ama bıraktığı miras dimdik ayakta. Eray Şamdan, yalnızca kazandığı unvanlarla değil, nasıl kazandığı, nasıl mücadele ettiği ve nasıl veda ettiği ile hatırlanacak. Bu bir son değil, yeni bir başlangıç. Hayatının bundan sonraki yolunda da aynı azimle, aynı kararlılıkla ve aynı başarılarla ilerlemeni diliyoruz. Karate seni unutmayacak, Türkiye seni gururla hatırlayacak. Teşekkürler Eray Şamdan. Bir devri kapattın, iz bırakarak." ifadelerine yer verildi.

Şamdan, 2020 Tokyo Olimpiyatları ikinciliği, 2021 Hırvatistan ve 2022 Gaziantep'te Avrupa Şampiyonluğu ile 2025 Mısır'da Dünya Şampiyonluğu elde ederek kariyerinde önemli başarılara imza attı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.