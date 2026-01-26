Avustralya Açık'ta şok; son şampiyon Keys elendi!

Melbourne kentindeki turnuvanın 9. günü sabah seansında 4. tur maçlarına devam edildi.Tek kadınlarda Avustralya Açık son şampiyonu 9 numaralı seribaşı ABD'li Madison Keys, 6 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula'ya 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenildi ve organizasyondan elendi.Geçen yılın Wimbledon ve ABD Açık finalisti, 4 numaralı seribaşı ABD'li Amanda Anisimova, Çinli rakibi Xinyu Wang'ı 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.Tek kadınlarda 2023 Avustralya Açık finalisti Elena Rybakina (5) ise Belçikalı raket Elise Mertens'i 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.Tek erkeklerde 5 numaralı seribaşı İtalyan raket Lorenzo Musetti, 4. turda 9 numaralı seribaşı ABD'li Taylor Fritz ile karşılaştı.İtalyan tenisçi, ABD'li rakibi karşısında 6-2, 7-5 ve 6-4'lük setlerle 3-0 kazanarak çeyrek finale çıktı.