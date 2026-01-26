26 Ocak
Eyüpspor-Beşiktaş
20:00
26 Ocak
Sakaryaspor-Bodrum FK
20:00
26 Ocak
Everton-Leeds United
23:00
26 Ocak
Girona-Getafe
23:00
26 Ocak
Verona-Udinese
22:45
26 Ocak
FC Porto-Gil Vicente
23:15
26 Ocak
Norwich City-Coventry City
23:00

Avustralya Açık'ta şok; son şampiyon Keys elendi!

Tek kadınlarda son şampiyon Keys, turnuvaya 4. turda veda ederken; tek erkeklerde Musetti, çeyrek finale adını yazdırdı

calendar 26 Ocak 2026 12:40
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Avustralya Açık'ta şok; son şampiyon Keys elendi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda son şampiyon ABD'li Madison Keys, 4. turda ABD'li Jessica Pegula'ya yenilerek turnuvaya veda etti.
Melbourne kentindeki turnuvanın 9. günü sabah seansında 4. tur maçlarına devam edildi.

SON ŞAMPİYON KEYS ÇEYREK FİNALDE YOK

Tek kadınlarda Avustralya Açık son şampiyonu 9 numaralı seribaşı ABD'li Madison Keys, 6 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula'ya 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenildi ve organizasyondan elendi.

Geçen yılın Wimbledon ve ABD Açık finalisti, 4 numaralı seribaşı ABD'li Amanda Anisimova, Çinli rakibi Xinyu Wang'ı 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.


Tek kadınlarda 2023 Avustralya Açık finalisti Elena Rybakina (5) ise Belçikalı raket Elise Mertens'i 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.

MUSETTİ, ÇEYREK FİNALDE

Tek erkeklerde 5 numaralı seribaşı İtalyan raket Lorenzo Musetti, 4. turda 9 numaralı seribaşı ABD'li Taylor Fritz ile karşılaştı.

İtalyan tenisçi, ABD'li rakibi karşısında 6-2, 7-5 ve 6-4'lük setlerle 3-0 kazanarak çeyrek finale çıktı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.