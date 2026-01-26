Meksika'da futbol kana bulandı: 11 ölü, en az 12 yaralı

Meksika'nın Guanajuato eyaletine bağlı Salamanca kentinde amatör futbol maçı faciaya dönüştü.Kimliği belirsiz silahlı şahıslar, maçın ardından stadyuma ateş açtı. Loma de Flores semtinde düzenlenen saldırıda 11 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı.Salamanca Belediye Başkanı Cesar Prieto yaptığı açıklamada, saldırıyı "üzücü ve korkakça" olarak tanımladı. Prieto, "Bu olay, ne yazık ki eyalette ve özellikle Salamanca'da yaşamakta olduğumuz şiddet dalgasına bir yenisini ekliyor. Maalesef suç grupları yetkilileri boyun eğdirmeye çalışıyor, ancak bunu başaramayacaklar. Sorumlular bulunacak" ifadelerini kullandı.Guanajuato Başsavcılığı, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Savcılık, "Bölgedeki güvenliği güçlendirmek, halkı korumak ve failleri bulmak için belediye, eyalet ve federal yetkililerle koordinasyon sağladı" denildi.Cumartesi gecesi, aynı şehirde insan vücudundan parçaların bulunduğu dört çanta terk edildi.Dünya Kupası'na beş ay kaldı. Turnuva, 11 Haziran'dan 19 Temmuz'a kadar Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek.