26 Ocak
Eyüpspor-Beşiktaş
20:00
26 Ocak
Sakaryaspor-Bodrum FK
20:00
26 Ocak
Everton-Leeds United
23:00
26 Ocak
Girona-Getafe
23:00
26 Ocak
Verona-Udinese
22:45
26 Ocak
FC Porto-Gil Vicente
23:15
26 Ocak
Norwich City-Coventry City
23:00

Meksika'da futbol kana bulandı: 11 ölü, en az 12 yaralı

Meksika'nın Guanajuato eyaletine bağlı Salamanca kentinde bir futbol maçının ardından stadyumda düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı.

calendar 26 Ocak 2026 13:30
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Meksika'da futbol kana bulandı: 11 ölü, en az 12 yaralı
Meksika'nın Guanajuato eyaletine bağlı Salamanca kentinde amatör futbol maçı faciaya dönüştü.

L'Equipe'te yer alan habere göre; Kimliği belirsiz silahlı şahıslar, maçın ardından stadyuma ateş açtı. Loma de Flores semtinde düzenlenen saldırıda 11 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı.

Salamanca Belediye Başkanı Cesar Prieto yaptığı açıklamada, saldırıyı "üzücü ve korkakça" olarak tanımladı. Prieto, "Bu olay, ne yazık ki eyalette ve özellikle Salamanca'da yaşamakta olduğumuz şiddet dalgasına bir yenisini ekliyor. Maalesef suç grupları yetkilileri boyun eğdirmeye çalışıyor, ancak bunu başaramayacaklar. Sorumlular bulunacak" ifadelerini kullandı.


RESMİ AÇIKLAMA: "FAİLLER ARANIYOR"

Guanajuato Başsavcılığı, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Savcılık, "Bölgedeki güvenliği güçlendirmek, halkı korumak ve failleri bulmak için belediye, eyalet ve federal yetkililerle koordinasyon sağladı" denildi.

ŞEHİRDE OLAYLAR BİTMİYOR

Cumartesi gecesi, aynı şehirde insan vücudundan parçaların bulunduğu dört çanta terk edildi.

5 AY SONRA MEKSİKA'DA DÜNYA KUPASI

Dünya Kupası'na beş ay kaldı. Turnuva, 11 Haziran'dan 19 Temmuz'a kadar Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
