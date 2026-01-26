Adil Demirbağ'dan tezahüratlara sert tepki!

Konyaspor'un başarılı stoperi Adil Demirbağ, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalınan maç sonrası bazı statlarda atılan "Konyaspor kümeye" tezahüratlarına ilişkin açıklamada bulundu.



Adil Demirbağ açıklamasında; "Tabii geçen haftayı affettirmek istiyorduk camiamıza ve 3 puan almak için gelmiştik. Zor deplasman. Ama 1 puanda şuan kötü değil, 1-0'dan iyidir. Takımım adına taraftarlarımıza şu sözü vermek istiyorum Bazı stadlarda Konya kümeye diye bağırılıyor ama biz hiç orasında değiliz. Konyaspor her zaman en iyi şekilde en üst sıralarda olacaktır buna emin olsunlar. Bugünkü taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Takımımıza teşekkür ediyorum. Son 30 dakika inanılmaz bir mücadele verdiler. Kramer hoş geldin golü attı. Ona ayrı teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.