26 Ocak
Eyüpspor-Beşiktaş
20:00
26 Ocak
Sakaryaspor-Bodrum FK
20:00
26 Ocak
Everton-Leeds United
23:00
26 Ocak
Girona-Getafe
23:00
26 Ocak
Verona-Udinese
22:45
26 Ocak
FC Porto-Gil Vicente
23:15
26 Ocak
Norwich City-Coventry City
23:00

Adil Demirbağ'dan tezahüratlara sert tepki!

Konyaspor oyuncusu Adil Demirbağ, bazı statlarda Konya aleyhine atılan "Konyaspor kümeye" tezahüratlarına tepki gösterdi

calendar 26 Ocak 2026 11:58
Adil Demirbağ'dan tezahüratlara sert tepki!
Konyaspor'un başarılı stoperi Adil Demirbağ, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalınan maç sonrası bazı statlarda atılan "Konyaspor kümeye" tezahüratlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Adil Demirbağ açıklamasında; "Tabii geçen haftayı affettirmek istiyorduk camiamıza ve 3 puan almak için gelmiştik. Zor deplasman. Ama 1 puanda şuan kötü değil, 1-0'dan iyidir. Takımım adına taraftarlarımıza şu sözü vermek istiyorum Bazı stadlarda Konya kümeye diye bağırılıyor ama biz hiç orasında değiliz. Konyaspor her zaman en iyi şekilde en üst sıralarda olacaktır buna emin olsunlar. Bugünkü taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Takımımıza teşekkür ediyorum. Son 30 dakika inanılmaz bir mücadele verdiler. Kramer hoş geldin golü attı. Ona ayrı teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
