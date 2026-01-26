26 Ocak
Eyüpspor-Beşiktaş
20:00
26 Ocak
Sakaryaspor-Bodrum FK
20:00
26 Ocak
Everton-Leeds United
23:00
26 Ocak
Girona-Getafe
23:00
26 Ocak
Verona-Udinese
22:45
26 Ocak
FC Porto-Gil Vicente
23:15
26 Ocak
Norwich City-Coventry City
23:00

Bornova 1877 ligde tırmanışa başladı

Düşme hattının hemen üstünde yer alan Bornova 1877, son dakika golüyle ligde kalma adına önemli bir galibiyet elde etti

calendar 26 Ocak 2026 13:43
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bornova 1877 ligde tırmanışa başladı
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda İzmir Çoruhlu'yu 1-0 yenen Bornova 1877, 2'de 2 yaparak kümede kalma umutlarını artırdı.

Düşme hattının averajla üzerinde yer alan İzmir ekibinde galibiyet golünü 90'ıncı dakika atan Turan Ali Demirci sahalara müthiş bir geri dönüş yaptı. Yaşadığı çapraz bağ sakatlığının ardından aylarca forma giyemeyen 23 yaşındaki oyuncu, 263 gün sonra sahalara döndü. Uzun ayrılığın ardından formasına kavuşan Turan Ali son dakikada attığı golle takımına altın değerinde 3 puanı kazandırdı.

15 puana yükselen İzmir temsilcisi bu hafta sonuncu Nazillispor'u konuk edecek.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
