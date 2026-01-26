26 Ocak
Eyüpspor-Beşiktaş
20:00
26 Ocak
Sakaryaspor-Bodrum FK
20:00
26 Ocak
Everton-Leeds United
23:00
26 Ocak
Girona-Getafe
23:00
26 Ocak
Verona-Udinese
22:45
26 Ocak
FC Porto-Gil Vicente
23:15
26 Ocak
Norwich City-Coventry City
23:00

Osimhen döndü, dertler bitti

Galatasaray'daki olumsuz hava, Victor Osimhen'in dönmesiyle birlikte olumluya döndü.

calendar 26 Ocak 2026 10:44 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2026 10:47
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Süper Kupa'yı Fenerbahçe'ye kaptıran ve ligde Gaziantep FK ile berabere kalan Galatasaray'ı ayağa kaldıran isim Victor Osimhen oldu.

Afrika Kupası'ndan döner dönmez Kemerburgaz'daki olumsuz havayı pozitife çeviren Osimhen, gol hasretine Karagümrük deplasmanında son verdi.

Atletico Madrid'den bir puanı kopardıktan sonra Karagümrük karşısında sürprize izin vermeyen sarı-kırmızılı takım, Nijeryalı yıldızın dönüşüyle toparlandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
