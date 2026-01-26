Galatasaray problemi çözüyor; tek taraflı fesih

Galatasaray'da Yusuf Demir problemi birkaç gün içinde kesin olarak çözülecek.
Sarı kırmızılı kulüp, bulduğu fırsatları bir türlü değerlendiremeyen ve sahadaki performansı yetersiz kalan Yusuf Demir'in sözleşmesini tek taraflı olarak feshedecek.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Yusuf Demir'e tüm alacakları verilecek ve yollar ayrılacak.
YERİNE U23 TRANSFERİ
Galatasaray, Yusuf Demir'den boşalacak 23 yaş altı yabancı oyuncu kontenjanına da bir transfer yapacak.
