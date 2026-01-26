25 Ocak
Fenerbahçe-Göztepe
1-1
25 Ocak
Gaziantep FK-Konyaspor
1-1
25 Ocak
Alaves-Real Betis
2-1
25 Ocak
Feyenoord-Heracles
4-2
25 Ocak
FC Groningen-Fortuna Sittard
1-2
25 Ocak
Telstar-Alkmaar
0-1
25 Ocak
Lille-Strasbourg
1-4
25 Ocak
Paris FC-Angers
0-0
25 Ocak
Metz-Lyon
2-5
25 Ocak
Brest-Toulouse
0-2
25 Ocak
Nantes-Nice
1-4
25 Ocak
Roma-AC Milan
1-1
25 Ocak
Juventus-SSC Napoli
3-0
25 Ocak
Genoa-Bologna
3-2
25 Ocak
Atalanta-Parma
4-0
25 Ocak
Sassuolo-Cremonese
1-0
25 Ocak
Real Sociedad-Celta Vigo
3-1
25 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
2-1
25 Ocak
Barcelona-Real Oviedo
3-0
25 Ocak
Atletico Madrid-Mallorca
3-0
25 Ocak
Arsenal-M. United
2-3
25 Ocak
Newcastle-Aston Villa
0-2
25 Ocak
C.Palace-Chelsea
1-3
25 Ocak
Brentford-N. Forest
0-2
25 Ocak
Freiburg-FC Köln
2-1
25 Ocak
Mönchengladbach-VfB Stuttgart
0-3
25 Ocak
Manisa FK-İstanbulspor
1-0
25 Ocak
Sivasspor-Amed Sportif
1-1
25 Ocak
Sarıyer-Arca Çorum FK
1-2
25 Ocak
Hatayspor-Ümraniye
0-2
25 Ocak
Rizespor-Alanyaspor
1-1
25 Ocak
FC Utrecht-S. Rotterdam
0-1

Beşiktaş'ın Sevilla'ya teklifi belli oldu: Djibril Sow

Beşiktaş, merkez orta saha için Sevilla'dan Djibril Sow'u gündemine alırken, 10 milyon avroluk bonservisi 6 milyon seviyelerine çekmeye çalışıyor.

calendar 26 Ocak 2026 09:21
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ın Sevilla'ya teklifi belli oldu: Djibril Sow
Gabriel Paulista ve David Jurasek'le yollarını ayıran Rafa Silva ile Demir Ege Tıknaz'ı da satan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor.

Birçok mevkiye oyuncu bakan siyah beyazlıların merkez orta saha konusunda yoğunlaştığı isim ise Sevilla forması giyen Djibril Sow.

SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ

Kulübüyle 2029'a kadar mukavelesi olan İsviçreli oyuncu yeni bir meydan okuma için tekliflere açık. Güncel piyasa değeri 7,5 milyon avro olan 28 yaşındaki isim için Beşiktaş girişimlerde bulundu.



BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ RAKAMI DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYOR

Sevilla'nın beklentisi 10 milyon avro bonservis bedeli. Serdal Adalı yönetiminin düşündüğü rakam ise 6 milyon avro civarında. Şu anda yoklama aşamasında olan transfer görüşmelerinin hafta içinde hız kazanması bekleniyor. Eğer yönetim rakamı istediği seviyeye çekerse oyuncu ve menajeriyle de görüşmelerde bulunacak.

Teknik ekibin de Sow konusundaki raporu olumlu. Abraham'ın durumunun resmiyet kazanmasına göre de forvet takviyesine ağırlık verilecek.

PERFORMANSI

Bu sezon Sevilla forması ile 19 maça çıkan Sow, 2 gol kaydetti.



