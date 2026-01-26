26 Ocak
Eyüpspor-Beşiktaş
20:00
26 Ocak
Sakaryaspor-Bodrum FK
20:00
26 Ocak
Everton-Leeds United
23:00
26 Ocak
Girona-Getafe
23:00
26 Ocak
Verona-Udinese
22:45
26 Ocak
FC Porto-Gil Vicente
23:15
26 Ocak
Norwich City-Coventry City
23:00

Manisa adım adım Play-Off hattına doğru

Manisa FK, son haftalarda aldığı galibiyetler ile ligde çıkışını sürdürüyor

calendar 26 Ocak 2026 13:28 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2026 13:29
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Manisa adım adım Play-Off hattına doğru
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 1'inci Lig'de evinde İstanbulspor'u 1-0 yenen Manisa Futbol Kulübü düşme hattından iyice uzaklaşırken, Play-Off hattına da çok yaklaştı. Teknik direktör Mustafa Dalcı'nın göreve gelmesiyle büyük çıkış yakalayan siyah-beyazlılar, son 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik alarak üst sıralara tırmandı.

İstanbulspor galibiyetiyle 30 puana yükselen Manisa FK'nın Play-Off hattında yer alan 7'nci Ankara Keciörengücü ile arasında sadece 3 puan fark kaldı.

Teknik direktör Mustafa Dalcı, geçen haftaki puan kaybını telafi ettiklerini belirtti. Oyuncularını kutlayan Dalcı, "Kazanmak adına elimizden geleni yaptık. Serimizi sürdürmek için daha fazla çalışacağız" dedi.

İstanbulspor maçında kırmızı kart gören Dalcı önlerindeki her maçın kendileri açısından final niteliği taşıdığını sözlerine ekleyerek, "Bu galibiyet çok değerliydi. Biz çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Manisa FK bu hafta sonu deplasmanda Iğdır FK ile oynayacak.

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.