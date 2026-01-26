26 Ocak
Koşaner-Şık çifti Avustralya Açık Gençler Şampiyonası'nda 2. turda

Kaan Işık Koşaner-Mustafa Ege Şık çifti, Avustralya Açık Gençler Şampiyonası'nda ikinci tura yükselme başarısını gösterdi

calendar 26 Ocak 2026 16:08
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Avustralya Açık Gençler Tenis Şampiyonası'nda çift erkekler kategorisinde mücadele eden Kaan Işık Koşaner ile Mustafa Ege Şık, ikinci tura yükseldi.
Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Kaan Işık-Mustafa Ege çifti, ilk turda Jack Secord (ABD)-Yannik Alvarez (Porto Riko) ikilisiyle karşılaştı.

Müsabakayı 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanan milli sporcular, ikinci tura çıktı.

Milli tenisçiler, ikinci turda Mark Ceban (Büyük Britanya)-Kirill Filaretov (Rusya) çiftiyle mücadele edecek.

