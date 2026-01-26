Koşaner-Şık çifti Avustralya Açık Gençler Şampiyonası'nda 2. turda

Avustralya Açık Gençler Tenis Şampiyonası'nda çift erkekler kategorisinde mücadele eden Kaan Işık Koşaner ile Mustafa Ege Şık, ikinci tura yükseldi.
Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Kaan Işık-Mustafa Ege çifti, ilk turda Jack Secord (ABD)-Yannik Alvarez (Porto Riko) ikilisiyle karşılaştı.
Müsabakayı 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanan milli sporcular, ikinci tura çıktı.
Milli tenisçiler, ikinci turda Mark Ceban (Büyük Britanya)-Kirill Filaretov (Rusya) çiftiyle mücadele edecek.
