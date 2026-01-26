Okan Buruk'un ilk isteği Pape Gueye

Galatasaray'da orta saha transferi için görüşmeler devam ederken sık sık hedef değişiyor
Ertan Süzgün'ün haberine göre; Okan Buruk'un orta saha takviyesi için Villarreal'den Pape Gueye isteği var.
VILLARREAL'İN BEKLENTİSİ YÜKSEK
İspanyol ekibinin 27 yaşındaki Senegalli orta aha oyuncusu için bonservis beklentisi yüksek...
ŞARTLARI ZORLAMA KARARI ÇIKRI
Galatasaray'da bugün yapılan transfer toplantısında Gueye için şartların zorlanması kararı çıktı.
40 MİLYON EURO İSTEDİLER
Villareal'in Pape Gueye için 40 milyon Euro bonservis istediği belirtildi.
