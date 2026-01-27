27 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
22:30
27 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
22:30
27 Ocak
Blackpool-Stockport County
22:45
27 Ocak
Huddersfield -Luton Town
22:45
27 Ocak
Bolton Wanderers-Burton Albion
22:45
27 Ocak
Cardiff City-Barnsley
22:45
27 Ocak
Lincoln City-Bradford City
22:45
27 Ocak
Plymouth Argyle-Mansfield Town
22:45
27 Ocak
Rotherham United-Northampton Town
22:45
27 Ocak
Stevenage-Peterborough
22:45
27 Ocak
Wycombe Wanderers-Wigan Athletic
22:45
27 Ocak
Reading-Exeter City
23:00
27 Ocak
Doncaster Rovers-Leyton Orient
23:00
27 Ocak
Fiorentina-Como
23:00

Beşiktaş'tan KAP: Tammy Abraham

Beşiktaş, Tammy Abraham'ın transferi için Aston Villa ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

calendar 27 Ocak 2026 19:03 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2026 19:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, Tammy Abraham'ın Aston Villa'ya transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:

"Futbol A Takımı oyuncularımızdan Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın, İngiltere'nin Aston Villa FC Limited kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

 Beşiktaş, geçtiğimiz gün sezon başında Roma'dan kiralanan Abraham'ın bonservisinin İtalyan ekibinden 13 milyon euro karşılığında alındığını duyurmuştu.

2025 yaz transfer döneminde Beşiktaş'a katılan İngiliz golcü, siyah beyazlı kulüpte çıktığı 26 maçta 13 kez ağları havalandırdı.

KARİYERİ



Chelsea'de profesyonel olan Abraham, Bristol City, Swansea City ve Aston Villa'da kiralık olarak forma giymiş, daha sonra 2019-2021 yılları arasında Chelsea formasıyla çıktığı 79 maçta 30 gol atmıştı.

2021'de Chelsea'yle Şampiyon Ligi'ni kaldıran İngiliz hücumcu, 2021'in Ağustos ayında Roma'ya transfer oldu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
