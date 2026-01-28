CEV Şampiyonlar Ligi'nde kritik maç: Galatasaray - Halkbank

Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü haftasındaki Türk derbisinde Galatasaray HDI Sigorta, Halkbank'ı ağırlayacak.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Ivaylo Ivanov (Bulgaristan) ve Yavuz Akdemir hakem ikilisi yönetecek.
B Grubu'ndaki 3 maçında 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı takım, averajla üçüncü sırada bulunuyor.
Başkent ekibi ise 1 galibiyet ve 2 yenilgiyle son sırada yer alıyor.
Grupta iki takımın karşılaştığı ilk maçı Halkbank 3-2 kazandı.
