Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Romanya temsilcisi FCSB ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
National Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak. Sırbistan Futbol Federasyonundan Nenad Minakovic'in yöneteceği 90 dakikada Nikola Brovic ve Bosko Bozovic yardımcı hakem olarak görev alacak.
Ligde geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, topladığı 11 puanla 18. sırada. Son maçında Aston Villa'ya iç sahada 1-0 kaybeden Fenerbahçe, buna karşın bir sonraki tura yükselmeyi garantiledi. Fenerbahçe, Romanya deplasmanından 3 puanla dönmesi durumunda ilk 16 için avantaj elde edecek.
-Fenerbahçe'nin kamp kadrosu
Romanya temsilcisi FCSB ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Edson Alvarez, Levent Mercan ve Archie Brown kadroda yer almazken Jhon Duran ise antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle kamp kadrosundan çıkarıldı.
Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok, statü gereği müsabakada forma giyemeyecek.
Aston Villa karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen kaptan Milan Skriniar da Romanya deplasmanında takımı yalnız bırakacak.
Fenerbahçe'nin FCSB maçının kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Ederson, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Nelson Semedo, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Kamil Efe Üregen, Yiğit Efe Demir, İsmail Yüksek, Fred, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Alaettin Ekici, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri.
- 4 isim sınırda
Fenerbahçe'de FCSB maçı öncesinde 4 oyuncu sarı kart sınırında.
Sarı-lacivertlilerde ikişer sarı kartı bulunan Oğuz Aydın, Edson Alvarez, Nelson Semedo ve Jhon Duran, mücadelede kart görmesi durumunda bir sonraki turda oynanacak ilk maçta takımlarını yalnız bırakacak.
- Son idman İstanbul'da
Fenerbahçe, bugün Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Sarı-lacivertli ekih, idmanın ardından TSİ 16.20'de özel uçakla Romanya'nın başkenti Bükreş'e hareket edecek. TSİ 18.45'de teknik direktör Domenico Tedesco ve Brezilyalı futbolcu Fred, mücadelenin oynanacağı National Arena'da basın toplantısında soruları yanıtlayacak.
