Djalovic'in puan ortalaması 1'in altında kaldı

Süper Lig'de mücadele eden Zecorner Kayserispor'da Markus Gisdol ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Radomir Djalovic, sarı-kırmızılı takımla ligde çıktığı 11 karşılaşmada; 5 mağlubiyet, 4 beraberlik ve 2 galibiyet alarak 10 puan topladı.
Ligde 15 puanla 17'nci sırada yer alan İç Anadolu ekibinin başında çıktığı 11 karşılaşmada 10 puan toplayan Djalovic, maç başına puan ortalamasında da 1 puanın altında kalarak 0,9 ortalaması tutturdu.
