28 Ocak
M.City-Galatasaray
23:00
28 Ocak
PSG-Newcastle
23:00
28 Ocak
PSV Eindhoven-Bayern Munih
23:00
28 Ocak
SSC Napoli-Chelsea
23:00
28 Ocak
Benfica-Real Madrid
23:00
28 Ocak
B. Dortmund-Inter
23:00
28 Ocak
Liverpool-Qarabag FK
23:00
28 Ocak
Barcelona-Kopenhag
23:00
28 Ocak
Leverkusen-Villarreal
23:00
28 Ocak
E. Frankfurt-Tottenham
23:00
28 Ocak
Arsenal-Kairat Almaty
23:00
28 Ocak
Union St.Gilloise-Atalanta
23:00
28 Ocak
Club Brugge-Marsilya
23:00
28 Ocak
Ajax-Olympiakos
23:00
28 Ocak
Athletic Bilbao-Sporting CP
23:00
28 Ocak
Atletico Madrid-Bodo/Glimt
23:00
28 Ocak
AS Monaco-Juventus
23:00
28 Ocak
Pafos FC-Slavia Prag
23:00

Fenerbahçe'nin gündemindeki Kolo Muani ölümden döndü

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Fransız forvet Randal Kolo Muani, Şampiyonlar Ligi maçı öncesi havaalanına giderken trafik kazası geçirdi.

calendar 28 Ocak 2026 15:03
Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'nin gündemindeki Kolo Muani ölümden döndü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Tottenham'ın Eintracht Frankfurt yolculuğu beklenmedik bir olayla kesintiye uğradı. Takımın önemli isimleri Randal Kolo Muani ile Wilson Odobert, Şampiyonlar Ligi maçı için havaalanına doğru ilerlerken bir trafik kazası geçirdi.

İlk değerlendirmelere göre kazanın nedeni lastik patlamasıydı. Araçta maddi hasar oluştu. Buna rağmen iki oyuncu da ciddi bir yara almadan kurtuldu. Programları aksasa da, takımlarından biraz daha geç Almanya'ya uçmaları mümkün oldu.

Kazaya dair ilk bulgular, Kolo Muani'nin Ferrari'sinin olaya karıştığını, Odobert'in aracının ise hemen arkasından geldiğini gösteriyor. Olay kısa sürede kontrol altına alındı ve herhangi bir güvenlik sorunu yaşanmadı.


THOMAS FRANK: "İKİSİ DE İYİ DURUMDA"

Tottenham teknik direktörü Thomas Frank, düzenlenen basın toplantısında taraftarların yüreğine su serpti:

"Randal Kolo Muani ve Wilson Odobert'in ikisi de iyi durumda. Ne yazık ki, ikisi de bir kazaya karıştı. Kazaya karışan herkes güvende. Uçakla yanımıza gelecekler, ikisinin de hazır olmasını bekliyorum."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.