Fenerbahçe'nin gündemindeki Kolo Muani ölümden döndü

— Tottenham'lı Randal Kolo Muani, Ferrari'sinin sağ ön lastiğinin patlaması sonucu trafik kazası yaptı.



• 27 yaşındaki futbolcunun kazadan yara almadan kurtulduğu açıklandı. pic.twitter.com/SeZwO0gEuU



— Sporx (@sporx) January 28, 2026

Tottenham'ın Eintracht Frankfurt yolculuğu beklenmedik bir olayla kesintiye uğradı. Takımın önemli isimleri Randal Kolo Muani ile Wilson Odobert, Şampiyonlar Ligi maçı için havaalanına doğru ilerlerken bir trafik kazası geçirdi.İlk değerlendirmelere göre kazanın nedeni lastik patlamasıydı. Araçta maddi hasar oluştu. Buna rağmen iki oyuncu da ciddi bir yara almadan kurtuldu. Programları aksasa da, takımlarından biraz daha geç Almanya'ya uçmaları mümkün oldu.Kazaya dair ilk bulgular, Kolo Muani'nin Ferrari'sinin olaya karıştığını, Odobert'in aracının ise hemen arkasından geldiğini gösteriyor. Olay kısa sürede kontrol altına alındı ve herhangi bir güvenlik sorunu yaşanmadı.Tottenham teknik direktörü Thomas Frank, düzenlenen basın toplantısında taraftarların yüreğine su serpti:"Randal Kolo Muani ve Wilson Odobert'in ikisi de iyi durumda. Ne yazık ki, ikisi de bir kazaya karıştı. Kazaya karışan herkes güvende. Uçakla yanımıza gelecekler, ikisinin de hazır olmasını bekliyorum."