Galatasaray mucize olmazsa turladı!

Manchester City'e yenilse dahi Galatasaray'ın ilk 24 dışında kalması için mucize gerek!
Bu gece 23.00'te oynanacak maçlarda 9 ihtimalden en az 8'i gerçekleşirse Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek. İşte o ihtimaller:
* Kopenhag, Barcelona'yı yenecek.
* Napoli, Chelsea'yi yenecek.
* Olympiakos, Ajax'ı yenecek.
* PSV, Bayern Münih'i yenecek.
* Monaco, Juventus'a yenilmeyecek.
* Leverkusen, Villarreal'e yenilmeyecek.
* Marsilya, Club Brugge'a yenilmeyecek ya da Brugge farklı kazanacak.
* Qarabağ'ın Liverpool'a az farkla yenilmesi ya da puan alması
Bu gece 23.00'te oynanacak maçlarda 9 ihtimalden en az 8'i gerçekleşirse Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek. İşte o ihtimaller:
* Kopenhag, Barcelona'yı yenecek.
* Napoli, Chelsea'yi yenecek.
* Olympiakos, Ajax'ı yenecek.
* PSV, Bayern Münih'i yenecek.
* Monaco, Juventus'a yenilmeyecek.
* Leverkusen, Villarreal'e yenilmeyecek.
* Marsilya, Club Brugge'a yenilmeyecek ya da Brugge farklı kazanacak.
* Qarabağ'ın Liverpool'a az farkla yenilmesi ya da puan alması