Fenerbahçe, golcü transferi için Brezilya semalarında

Fenerbahçe'de santrfor transferi için çalışmalar hızlandı. Tedesco'nun forvet istemesi sonrası gaza basan sarı-lacivertlilerin gündemine Brezilya'dan 3 isim geldi.
Sözcü'de yer alan habere göre bu futbolcular Corinthians'tan Yuri Alberto, Flamengo'dan Pedro ve Palmeiras'tan Jose Manuel Lopez.
TAKAS PLANI: FRED
Futbolcuların bonservislerini araştıran sarı-lacivertlilerin bu transferler için Fred'i takasta düşündüğü belirtildi.
BONNY İÇİN TEKLİF HAZIRLIĞI
Avrupa'da da golcü arayışına devam eden sarı-lacivertlilerin Inter'den Ange Yoan Bonny için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlandığı aktarıldı.
