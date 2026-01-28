28 Ocak
M.City-Galatasaray
2-0
28 Ocak
PSG-Newcastle
1-1
28 Ocak
PSV Eindhoven-Bayern Munih
1-2
28 Ocak
SSC Napoli-Chelsea
2-3
28 Ocak
Benfica-Real Madrid
4-2
28 Ocak
B. Dortmund-Inter
0-2
28 Ocak
Liverpool-Qarabag FK
6-0
28 Ocak
Barcelona-Kopenhag
4-1
28 Ocak
Leverkusen-Villarreal
3-0
28 Ocak
E. Frankfurt-Tottenham
0-2
28 Ocak
Arsenal-Kairat Almaty
3-2
28 Ocak
Union St.Gilloise-Atalanta
1-0
28 Ocak
Club Brugge-Marsilya
3-0
28 Ocak
Ajax-Olympiakos
1-2
28 Ocak
Athletic Bilbao-Sporting CP
2-3
28 Ocak
Atletico Madrid-Bodo/Glimt
1-2
28 Ocak
AS Monaco-Juventus
0-0
28 Ocak
Pafos FC-Slavia Prag
4-1

Fenerbahçe, golcü transferi için Brezilya semalarında

Fenerbahçe, Corinthians'tan Yuri Alberto, Flamengo'dan Pedro ve Palmeiras'tan Jose Manuel Lopez'i gündemine aldı. 3 isim için girişimlere başlayan sarı-lacivertli yönetim, takasta Fred'i önerecek.

Fenerbahçe'de santrfor transferi için çalışmalar hızlandı. Tedesco'nun forvet istemesi sonrası gaza basan sarı-lacivertlilerin gündemine Brezilya'dan 3 isim geldi.

Sözcü'de yer alan habere göre bu futbolcular Corinthians'tan Yuri Alberto, Flamengo'dan Pedro ve Palmeiras'tan Jose Manuel Lopez.

TAKAS PLANI: FRED

Futbolcuların bonservislerini araştıran sarı-lacivertlilerin bu transferler için Fred'i takasta düşündüğü belirtildi.

BONNY İÇİN TEKLİF HAZIRLIĞI

Avrupa'da da golcü arayışına devam eden sarı-lacivertlilerin Inter'den Ange Yoan Bonny için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlandığı aktarıldı. 

 

 

