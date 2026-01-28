28 Ocak
M.City-Galatasaray
23:00
28 Ocak
PSG-Newcastle
23:00
28 Ocak
PSV Eindhoven-Bayern Munih
23:00
28 Ocak
SSC Napoli-Chelsea
23:00
28 Ocak
Benfica-Real Madrid
23:00
28 Ocak
B. Dortmund-Inter
23:00
28 Ocak
Liverpool-Qarabag FK
23:00
28 Ocak
Barcelona-Kopenhag
23:00
28 Ocak
Leverkusen-Villarreal
23:00
28 Ocak
E. Frankfurt-Tottenham
23:00
28 Ocak
Arsenal-Kairat Almaty
23:00
28 Ocak
Union St.Gilloise-Atalanta
23:00
28 Ocak
Club Brugge-Marsilya
23:00
28 Ocak
Ajax-Olympiakos
23:00
28 Ocak
Athletic Bilbao-Sporting CP
23:00
28 Ocak
Atletico Madrid-Bodo/Glimt
23:00
28 Ocak
AS Monaco-Juventus
23:00
28 Ocak
Pafos FC-Slavia Prag
23:00

Toprak Razgatlıoğlu'ndan Malezya'da "MotoGP" testi

Üç kez Dünya Superbike Şampiyonu sporcusu Toprak, 27 Şubat'ta başlayacak MotoGP kariyerinin ilk sezonu öncesinde Sepang Pisti'nde perşembe günü teste çıkacak.

28 Ocak 2026
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Toprak Razgatlıoğlu'ndan Malezya'da 'MotoGP' testi






Üç kez Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, 27 Şubat'ta başlayacak MotoGP kariyerinin ilk sezonu öncesinde Malezya'da perşembe günü test için gaza basacak.

MotoGP'de ilk yarışına 27 Şubat'ta Tayland'da Yamaha'nın fabrika destekli uydu takımı Pramac Racing ile başlayacak Toprak, öncesinde 29 Ocak-5 Şubat tarihlerinde Malezya Sepang Uluslararası Pisti'nde test yarışlarında piste çıkacak.

Üç kez Dünya Superbike Şampiyonluğu'nun ardından MotoGP'de yarışan ilk Türk sporcu ünvanının da sahibi olacak Toprak, Sepang'daki testlerde İtalya merkezli Pramac Racing motosikletiyle uyumunu artırmaya ve yarış temposunu geliştirmeye odaklanacak.


Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP'de Pramac Yamaha ile 2026 sezonunda kullanacağı yeni motosiklet ve renk düzeni, İtalya'nın Siena kentinde tanıtılmıştı.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de Antalya'nın plaka numarası 07 ile yarışacak.

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021, 2024 ve 2025 yıllarında kazandığı üç dünya şampiyonluğunun ardından MotoGP kariyerindeki ilk mücadelesini 27 Şubat'ta Tayland'da verecek.

