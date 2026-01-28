28 Ocak
M.City-Galatasaray
23:00
28 Ocak
PSG-Newcastle
23:00
28 Ocak
PSV Eindhoven-Bayern Munih
23:00
28 Ocak
SSC Napoli-Chelsea
23:00
28 Ocak
Benfica-Real Madrid
23:00
28 Ocak
B. Dortmund-Inter
23:00
28 Ocak
Liverpool-Qarabag FK
23:00
28 Ocak
Barcelona-Kopenhag
23:00
28 Ocak
Leverkusen-Villarreal
23:00
28 Ocak
E. Frankfurt-Tottenham
23:00
28 Ocak
Arsenal-Kairat Almaty
23:00
28 Ocak
Union St.Gilloise-Atalanta
23:00
28 Ocak
Club Brugge-Marsilya
23:00
28 Ocak
Ajax-Olympiakos
23:00
28 Ocak
Athletic Bilbao-Sporting CP
23:00
28 Ocak
Atletico Madrid-Bodo/Glimt
23:00
28 Ocak
AS Monaco-Juventus
23:00
28 Ocak
Pafos FC-Slavia Prag
23:00

Mert Müldür, Fenerbahçe formasıyla "100. maçına" çıkacak

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Müldür, sarı-lacivertli formayla çıktığı 99 maçın ardından FCSB karşısında oynarsa 100. maçına ulaşacak.

calendar 28 Ocak 2026 16:42 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2026 16:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Mert Müldür, Fenerbahçe formasıyla '100. maçına' çıkacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Müldür, sarı-lacivertli formayla 100. maçına çıkmaya hazırlanıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde 29 Ocak Perşembe günü Romanya temsilcisi FCSB ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de Mert Müldür, karşılaşmada forma giymesi durumunda dalya diyecek.

Fenerbahçe'ye 2023-24 sezonu başında transfer olan Mert Müldür, ilk sezonunda 26'sı Süper Lig, 2'si UEFA Konferans Ligi, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası, 31 maçta forma giyip 1 gol kaydetti.


- 3 teknik adamla çalıştı

2024-2025 sezonunda Jose Mourinho'nun vazgeçilmezlerinden olan 26 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe formasıyla 46 resmi maçta oynadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Elemelerinde 4, UEFA Avrupa Ligi'nde 10, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3, Trendyol Süper Lig'de de 29 karşılaşmada boy gösteren Mert Müldür, bu maçlarda 3 kez gol atma sevinci yaşadı.

Bu sezon önce Jose Mourinho ardından da Domenico Tedesco ile çalışan Mert Müldür, sarı-lacivertli formayla 5 kulvarda sahaya çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 4, UEFA Avrupa Ligi'nde 3, Turkcell Süper Kupa'da 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2, Trendyol Süper Lig'de de 11 maçta forma giyen Mert Müldür, 22 resmi maçta oynarken 1 kez takıma adına tabelayı değiştirdi.

Mert Müldür, Fenerbahçe kariyerinde İsmail Kartal, Jose Mourinho ve Domenico Tedesco ile çalışırken 3 teknik adamın da güvendiği isim oldu.

- 5 gol sevinci yaşadı

Fenerbahçe'de 3. sezonunu yaşayan Mert Müldür, sarı-lacivertli formayla bugüne kadar 99 maçta forma giyerken bu mücadelelerde 5 bin 747 dakika sahada kaldı.

Sarı-lacivertli formayla 5 gol atmayı başaran Mert Müldür, 15 sarı kart, 2 kez kırmızı kart gördü.



 
 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.