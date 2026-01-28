Galatasaray'da Torreira yedek kaldı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City maçında sürprize imza attı.
Okan Buruk, Manchester City deplasmanında Lucas Torreira'ya ilk 11'de forma vermedi.
Galatasaray'ın orta sahasında; Mario Lemina, İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara görev yapacak.
OKAN BURUK'TAN TORREIRA AÇIKLAMASI
Okan Buruk, Torreira ile ilgili, "Ufak tefek ağrıları olan oyuncularımız var, Yunus ve Torreira gibi. Oyunun devamında kullanılabilecek durumdalar. Onlara da bir parantez açmak lazım. Yunus bu anlamda sakat olsa bile takımla olmaya çalışıyor. Bu bizim için çok önemli ve değerli. Torreira'nın da ufak bir ağrısı oldu. O da bugün bizimle olacak. Diğer oyuncularımız da hazır bekliyor." dedi.
Manchester City deplasmanında Galatasaray'ın ilk 11'i:
Okan Buruk, Manchester City deplasmanında Lucas Torreira'ya ilk 11'de forma vermedi.
Galatasaray'ın orta sahasında; Mario Lemina, İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara görev yapacak.
OKAN BURUK'TAN TORREIRA AÇIKLAMASI
Okan Buruk, Torreira ile ilgili, "Ufak tefek ağrıları olan oyuncularımız var, Yunus ve Torreira gibi. Oyunun devamında kullanılabilecek durumdalar. Onlara da bir parantez açmak lazım. Yunus bu anlamda sakat olsa bile takımla olmaya çalışıyor. Bu bizim için çok önemli ve değerli. Torreira'nın da ufak bir ağrısı oldu. O da bugün bizimle olacak. Diğer oyuncularımız da hazır bekliyor." dedi.
Manchester City deplasmanında Galatasaray'ın ilk 11'i: