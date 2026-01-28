Trabzonsporlu Andre Onana için Inter iddiası!

Manchester United'ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana'nın, 2026 yaz transfer döneminde eski kulübü Inter'e sürpriz bir dönüş yapabileceği öne sürüldü.

Halihazırda Trabzonspor 'da kiralık olarak forma giyen deneyimli eldivenin, sezon sonunda Karadeniz ekibinde kalmasının beklenmediği belirtildi.

İddiaya göre Onana, kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından kariyerine devam edebileceği yeni bir kulüp arayışına girdi.

İngiliz basınından Daily Mail'in haberinde, 29 yaşındaki kalecinin Manchester United'a geri dönme ihtimalini tamamen dışlamadığı ancak gelecek planlamasını büyük ölçüde Manchester dışında yaptığı ifade edildi.

INTER SEÇENEĞİ YENİDEN GÜNDEMDE

Haberde, Onana'nın temsilcilerinin bu hafta Milano'ya giderek bazı kulüplerle görüşmeler gerçekleştirdiği ve Inter'in de olası adresler arasında yer aldığı aktarıldı.

Serie A'da zirve mücadelesi veren Inter'in, mevcut kalecisi Yann Sommer'in yerine alternatif isimleri değerlendirdiği ve Onana'nın bu listede bulunduğu kaydedildi.

Öte yandan Inter'in radarındaki bir diğer kalecinin Tottenham forması giyen Guglielmo Vicario olduğu belirtilirken, Onana'nın da İtalya'ya dönüşe sıcak baktığı vurgulandı.

Deneyimli kalecinin, Inter'de oynadığı ilk dönemde yaşadığı evi hala elinde bulundurmasının bu duruma işaret ettiği ifade edildi.

MAAŞ ENGELİ ÖNE ÇIKIYOR

Transferin önündeki en büyük engelin ise maaş olduğu dile getirildi. Trabzonspor'a kiralanabilmesi için ücretinde artış yapılan Onana'nın yüksek maaş beklentisinin, Inter açısından önemli bir finansal yük oluşturabileceği belirtiliyor. Bu durumun, olası transfer görüşmelerinde belirleyici rol oynayacağı kaydedildi.

Andre Onana'nın geleceğine ilişkin nihai kararın, sezon sonunda yapılacak görüşmelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.