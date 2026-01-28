28 Ocak
M.City-Galatasaray
23:00
28 Ocak
PSG-Newcastle
23:00
28 Ocak
PSV Eindhoven-Bayern Munih
23:00
28 Ocak
SSC Napoli-Chelsea
23:00
28 Ocak
Benfica-Real Madrid
23:00
28 Ocak
B. Dortmund-Inter
23:00
28 Ocak
Liverpool-Qarabag FK
23:00
28 Ocak
Barcelona-Kopenhag
23:00
28 Ocak
Leverkusen-Villarreal
23:00
28 Ocak
E. Frankfurt-Tottenham
23:00
28 Ocak
Arsenal-Kairat Almaty
23:00
28 Ocak
Union St.Gilloise-Atalanta
23:00
28 Ocak
Club Brugge-Marsilya
23:00
28 Ocak
Ajax-Olympiakos
23:00
28 Ocak
Athletic Bilbao-Sporting CP
23:00
28 Ocak
Atletico Madrid-Bodo/Glimt
23:00
28 Ocak
AS Monaco-Juventus
23:00
28 Ocak
Pafos FC-Slavia Prag
23:00

Trabzonsporlu Andre Onana için Inter iddiası!

Manchester United kalecisi Andre Onana'nın, Trabzonspor'daki kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından 2026 yazında eski kulübü Inter'e dönme ihtimalinin masada olduğu öne sürüldü.

calendar 28 Ocak 2026 19:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Trabzonsporlu Andre Onana için Inter iddiası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Manchester United'ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana'nın, 2026 yaz transfer döneminde eski kulübü Inter'e sürpriz bir dönüş yapabileceği öne sürüldü.
 
Halihazırda Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen deneyimli eldivenin, sezon sonunda Karadeniz ekibinde kalmasının beklenmediği belirtildi.
 
İddiaya göre Onana, kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından kariyerine devam edebileceği yeni bir kulüp arayışına girdi.
 
İngiliz basınından Daily Mail'in haberinde, 29 yaşındaki kalecinin Manchester United'a geri dönme ihtimalini tamamen dışlamadığı ancak gelecek planlamasını büyük ölçüde Manchester dışında yaptığı ifade edildi.
 
INTER SEÇENEĞİ YENİDEN GÜNDEMDE
 
Haberde, Onana'nın temsilcilerinin bu hafta Milano'ya giderek bazı kulüplerle görüşmeler gerçekleştirdiği ve Inter'in de olası adresler arasında yer aldığı aktarıldı.
 
Serie A'da zirve mücadelesi veren Inter'in, mevcut kalecisi Yann Sommer'in yerine alternatif isimleri değerlendirdiği ve Onana'nın bu listede bulunduğu kaydedildi.
 
Öte yandan Inter'in radarındaki bir diğer kalecinin Tottenham forması giyen Guglielmo Vicario olduğu belirtilirken, Onana'nın da İtalya'ya dönüşe sıcak baktığı vurgulandı.
 
Deneyimli kalecinin, Inter'de oynadığı ilk dönemde yaşadığı evi hala elinde bulundurmasının bu duruma işaret ettiği ifade edildi.
 
MAAŞ ENGELİ ÖNE ÇIKIYOR
 
Transferin önündeki en büyük engelin ise maaş olduğu dile getirildi. Trabzonspor'a kiralanabilmesi için ücretinde artış yapılan Onana'nın yüksek maaş beklentisinin, Inter açısından önemli bir finansal yük oluşturabileceği belirtiliyor. Bu durumun, olası transfer görüşmelerinde belirleyici rol oynayacağı kaydedildi.
 
Andre Onana'nın geleceğine ilişkin nihai kararın, sezon sonunda yapılacak görüşmelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.