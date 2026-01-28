28 Ocak
M.City-Galatasaray
23:00
28 Ocak
PSG-Newcastle
23:00
28 Ocak
PSV Eindhoven-Bayern Munih
23:00
28 Ocak
SSC Napoli-Chelsea
23:00
28 Ocak
Benfica-Real Madrid
23:00
28 Ocak
B. Dortmund-Inter
23:00
28 Ocak
Liverpool-Qarabag FK
23:00
28 Ocak
Barcelona-Kopenhag
23:00
28 Ocak
Leverkusen-Villarreal
23:00
28 Ocak
E. Frankfurt-Tottenham
23:00
28 Ocak
Arsenal-Kairat Almaty
23:00
28 Ocak
Union St.Gilloise-Atalanta
23:00
28 Ocak
Club Brugge-Marsilya
23:00
28 Ocak
Ajax-Olympiakos
23:00
28 Ocak
Athletic Bilbao-Sporting CP
23:00
28 Ocak
Atletico Madrid-Bodo/Glimt
23:00
28 Ocak
AS Monaco-Juventus
23:00
28 Ocak
Pafos FC-Slavia Prag
23:00

Chelsea, Raheem Sterling ile yollarını ayırdı

Chelsea, Manchester City'den 56 milyon euroya transfer ettiği 31 yaşındaki yıldız futbolcu Raheem Sterling'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

28 Ocak 2026 19:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Chelsea, Raheem Sterling ile yollarını ayırdı
Chelsea, 2021 yılında Manchester City'den 56 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Raheem Sterling ile yollarını ayırdı. İngiliz kulübü, tecrübeli futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.
 
Kulüpten yapılan açıklamada, "Manchester City'den kadromuza kattığımız ve 3,5 sezondur formamızı giyen Raheem Sterling ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kulübümüze verdiği katkılardan dolayı Raheem'e teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
 
HAFTALIK 325 BİN STERLİN!
 
Haftalık 325 bin sterlinlik maaşıyla Chelsea'nin en çok kazanan oyuncuları arasında bulunan 31 yaşındaki Sterling, son bir yılı aşkın süredir A takım kadrosunda düzenli olarak forma giymiyordu. Bu durumun ardından tarafların ayrılık kararı aldığı belirtildi.
 
CHELSEA KARNESİ
 
Chelsea formasıyla toplam 81 resmi maça çıkan İngiliz futbolcu, bu karşılaşmalarda 19 gol atarken 15 de asist yaptı.
 
İLGİLENEN KULÜPLER
 
Öte yandan BBC'nin haberine göre, Raheem Sterling'e Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden ilgi bulunuyor. Juventus ve Bayern Münih'in de aralarında yer aldığı bazı kulüplerin, serbest statüdeki deneyimli oyuncunun durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
