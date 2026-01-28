Celine Dept, Galatasaray maçı için stadyumda!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City - Galatasaray maçı ünlü bir ismi ağırlayacak.
YouTube'da çektiği futbol videoları ile tanınan Celine Dept, Manchester City - Galatasaray maçını Etihad Stadyumu'nda takip edecek.
Celine Dept, Manchester City - Galatasaray maçı öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşım da yaptı.
YouTube'da çektiği futbol videoları ile tanınan Celine Dept, Manchester City - Galatasaray maçını Etihad Stadyumu'nda takip edecek.
Celine Dept, Manchester City - Galatasaray maçı öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşım da yaptı.