Manchester City - Galatasaray maçı canlı izle şifresiz izle

Galatasaray, Avrupa'da 336. kez sahne alacak

Manchester City'ye konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 336. maçına çıkacak. 1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 113 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 335 maçta mücadele etti. Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 119'undan galibiyetle ayrılırken 126 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 90 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa maçlarında rakip fileleri 460 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 507 gole engel olamadı.









Deplasman karnesi zayıf



Galatasaray, İngiliz takımlarına karşı deplasmanda sadece 1 kez kazanabildi. İç sahada 13, deplasmanda 11 ve tarafsız sahada 1 kez olmak üzere İngiliz takımlarıyla 25 defa karşılaşan sarı-kırmızılılar, aldığı 6 galibiyetin 1'ini dış sahada, 4'ünü sahasında, 1'ini ise tarafsız sahada elde etti. "Cimbom" İngiltere'de çıktığı 11 mücadelede ayrıca 3 beraberlik, 7 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçların 6'sında gol sevinci yaşayan sarı-kırmızılılar, 12 kez fileleri havalandırırken, rakiplerinin 25 golüne engel olamadı. Galatasaray, rakip sahadaki 11 maçın sadece 1'inde kalesini gole kapatmayı başardı.



Manchester City ile ilk randevu



Galatasaray, uluslararası turnuvalarda ilk kez Manchester City ile karşılaşacak. Galatasaray, daha önce UEFA organizasyonlarında İngiliz ekipleri West Bromwich Albion, Manchester United, Chelsea, Leeds United, Arsenal ve Liverpool ile mücadele etti. Manchester City, sarı-kırmızılıların 1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde karşı karşıya geleceği 7. İngiliz takımı ve 114 farklı ekip olacak.



En fazla Manchester United'la rakip oldu



Galatasaray, İngiliz takımları arasında en fazla maçı, Manchester United ile yaptı. İki ekip arasında tamamı Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 8 mücadelede takımlar ikişer kez kazandı. Dört müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray, İngiliz rakiplerinden Liverpool ile beş, Chelsea ile dört, Arsenal ile üç, West Bromwich Albion ve Leeds United ile ikişer, Tottenham bir kez karşılaştı.



Manchester United ile tarihi maç



Sarı-kırmızılı ekibin Manchester United ile 1993-1994 sezonunda yaptığı maç, Türk futbol tarihine geçen klasiklerden oldu. İki takım tarihlerinde ilk kez 1993'te UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda karşı karşıya geldi. Eşleşmenin favorisi olarak gösterilen "Kırmızı Şeytanlar" karşısında ilk maçta deplasmandan 3-3'lük beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, rövanş mücadelesini 0-0 tamamlayarak tur atladı. Bu sonuçla Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını 8 takım arasına yazdırırken, Manchester United'ın elenmesi Avrupa futbolunda büyük sürpriz olarak yorumlandı.



UEFA Kupası'nı Arsenal'in elinden kaptı



"Cimbom", Türk futbol tarihinin en büyük başarılarından birini İngiliz takımı Arsenal karşısında yaşadı. 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası yarı finalinde İngiliz temsilcisi Leeds United'ı eleyen sarı-kırmızılı ekip, finalde yine aynı ülkeden Arsenal'ın rakibi oldu. Galatasaray ile Arsenal arasında 17 Mayıs 2000'de Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda yapılan final maçının normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona erdi. Penaltılarda rakibine 4-1 üstünlük sağlayan Galatasaray, Türkiye'ye futboldaki ilk Avrupa kupasını getirme başarısını yakaladı.



Galatasaray'ın İngiliz takımlarına karşı performansı



Sarı-kırmızılı takımın, UEFA organizasyonlarında İngiliz temsilcileriyle yaptığı maçlar şöyle:



Tarih Organizasyon Maç Skor 13 Eylül 1978 UEFA Kupası Galatasaray-West Bromwich Albion 1-3 27 Eylül 1978 UEFA Kupası West Bromwich Albion-Galatasaray 3-1 20 Ekim 1993 Şampiyonlar Ligi Manchester United-Galatasaray 3-3 3 Kasım 1993 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Manchester United 0-0 28 Eylül 1994 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Manchester United 0-0 7 Aralık 1994 Şampiyonlar Ligi Manchester United-Galatasaray 4-0 28 Eylül 1999 Şampiyonlar Ligi Chelsea-Galatasaray 1-0 20 Ekim 1999 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Chelsea 0-5 6 Nisan 2000 UEFA Kupası Galatasaray-Leeds United 2-0 20 Nisan 2000 UEFA Kupası Leeds United-Galatasaray 2-2 17 Mayıs 2000 UEFA Kupası (Final) Galatasaray-Arsenal 0-0 20 Şubat 2002 Şampiyonlar Ligi Liverpool-Galatasaray 0-0 26 Şubat 2002 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Liverpool 1-1 27 Eylül 2006 Şampiyonlar Ligi Liverpool-Galatasaray 3-2 5 Aralık 2006 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Liverpool 3-2 19 Eylül 2012 Şampiyonlar Ligi Manchester United-Galatasaray 1-0 20 Kasım 2012 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Manchester United 1-0 26 Şubat 2014 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Chelsea 1-1 18 Mart 2014 Şampiyonlar Ligi Chelsea-Galatasaray 2-0 1 Ekim 2014 Şampiyonlar Ligi Arsenal-Galatasaray 4-1 9 Aralık 2014 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Arsenal 1-4 3 Ekim 2023 Şampiyonlar Ligi Manchester United-Galatasaray 2-3 29 Kasım 2023 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Manchester United 3-3 7 Kasım 2024 Avrupa Ligi Galatasaray-Tottenham 3-2 30 Eylül 2025 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Liverpool 1-0



Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda İngiltere temsilcisi Manchester City ile karşılaşacak. Manchester kentindeki Etihad Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak. Karşılaşmada VAR koltuğunda İspanya'dan Carlos del Cerro Grande, AVAR'da da Almanya'dan Robert Schröder görev yapacak. Müsabaka TRT 1'den ve Tabii platformundan yayımlanacak.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 7 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılı takım, 10 puan topladı. Galatasaray, averajla 18. sıradaki Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı geçerek 17. sırada yer aldı. Manchester City ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 13 puan elde etti. Maviler, averaja haftaya 11. sırada girdi.Donnarumma; Nunes, Khusanov, Ake, Ait-Nouri; O'Reilly, Cherki, Bernardo Silva, Marmoush, Doku, Haaland.Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, İlkay, Sane, Sara, Barış, Osimhen.Sarı-kırmızılı ekip, Manchester City deplasmanında kazanarak 36 takımlı lig etabını ilk 16 içinde bitirmeye çalışacak. Büyük bir sürpriz olmaması durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 içinde yer alacak sarı-kırmızılı ekip, play-off'ta seri başı olmak için mücadele edecek. Galatasaray, müsabakayı kazanması durumunda ilk 16'da yer alacak. Galatasaray, lig etabını ilk 16'da tamamlaması durumunda seri başı olarak play-off'ta önemli bir avantaj yakalayacak.Galatasaray, uzun bir aradan sonra bir maça tam kadro çıkacak. Sarı-kırmızılı ekipte son olarak 22 Kasım 2025'te Gençlerbirliği ile yapılan Trendyol Süper Lig maçında forma giyen Wilfried Singo'nun bu maçla kadroya dönmesi bekleniyor. İki aydan fazla süredir sahalardan uzak kalan Fildişi Sahilli savunma oyuncusu, bu süreçte 13 resmi maçı kaçırdı. Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle son 3 resmi maçı kaçıran Arda Ünyay'ın da kadroya alınması bekleniyor. Sarı-kırmızılılarda Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Mario Lemina, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular maçta sarı kartla cezalandırılması durumunda sonraki müsabakada forma giyemeyecek. Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Noa Lang ile Yaser Asprilla, statü gereği karşılaşmada oynayamayacak.Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, müsabakada gol atması durumunda sarı-kırmızılı formayla Avrupa kupalarında en fazla gol atan futbolcu olacak. Sarı-kırmızılılardaki ikinci sezonunu geçiren 26 yaşındaki yıldız santrfor, çıktığı 12 Avrupa kupası müsabakasında 12 gol kaydetti. Galatasaray tarihinde Avrupa'da en fazla gol atan yabancılar sıralamasında 11'er gol atan Mario Jardel ve Gheorghe Hagi'yi geride bırakan Osimhen, 12'şer gole sahip Milan Baros ve Shabani Nonda ile zirvede yer alıyor. Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında bir gol daha atması durumunda rekoru kırarak zirvenin tek başına sahibi olacak.Galatasaray'ın yıldız futbolcuları İlkay Gündoğan ve Leroy Sane, eski takımlarına karşı forma giyecek. Bu sezon başında sarı-kırmızılı takıma katılan İlkay, 2016'da transfer olduğu Manchester City'de 2 farklı dönemde (2016-2023 ve 2024-2025) 8 sezon forma giydi. Sane ise İngiliz ekibinde 2016-2020 arasında 4 sezon İngiliz ekibinde top koşturdu. İki futbolcu da teknik direktör Pep Guardiola yönetiminde önemli başarılar yaşadığı eski takımlarına karşı mücadele edecek. İlkay, Manchester City ile 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 Premier Lig, ikişer İngiltere Kupası ve İngiltere Süper Kupası, 4 de İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı. Tecrübeli futbolcu, mavi formayla 358 resmi maçta 65 gol atma başarısı gösterdi. Sane ise ikişer Premier Lig, İngiltere Lig Kupası ve İngiltere Süper Kupası'nı kazandı. Alman futbolcu, Manchester City formasıyla 135 resmi müsabakaya çıkıp 39 kez fileleri havalandırdı.Manchester City'de 8 önemli futbolcu, Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek. UEFA Şampiyonlar Ligi' nin 7. haftasındaki Bodo/Glimt müsabakasında kırmızı kart gören İspanyol orta saha oyuncusu Rodri, müsabakada sahaya çıkamayacak. "Maviler"de Josko Gvardiol, Ruben Dias, John Stones, Nico Gonzalez, Mateo Kovacic, Oscar Bobb ve Savinho'nun da sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'a karşı oynaması beklenmiyor. Ara transferde alınan Marc Guehi ile Antoine Semenyo da statü gereği kadroya giremeyecek. İngiliz ekibinde, Nico O'Reilly, maçta sarı kart görmesi durumunda sonraki UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakası için cezalı duruma düşecek.İngiliz temsilcisi, "Devler Ligi"nde normal sezonu ilk 8'de bitirebilmek için Galatasaray maçını kazanması gerekiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 7 müsabakada 13 puan toplayan Pep Guardiola'nın öğrencileri, 11. sırada yer alıyor. Manchester City, karşılaşmayı kazansa bile averajla ilk 8 dışında kalma ihtimali bulunuyor. Lig etabını ilk 8'de bitirecek takımlar, play-off'u maç yapmadan geçerek doğrudan son 16 turuna yükselecek.Manchester City, İngiltere Premier Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 6 müsabakada sadece 1 kez galip geldi. Son zamanlarda formsuz bir görüntü çizen "Maviler" Premier Lig'deki son 5 müsabakada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. İngiliz ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek maçta ise Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'e mağlup oldu.Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, son dönemdeki formsuz görüntüsü dikkati çekiyor. Bu sezon 32 resmi müsabakada forma giyen Haaland, toplamda 26 kez fileleri havalandırarak etkileyici bir performans sergiledi. 25 yaşındaki santrfor, iyi bir sezon geçirmesine rağmen son dönemde skor üretmekte sıkıntı yaşıyor. 2026 yılında 8 resmi müsabakaya çıkan Haaland, sadece 1 kez gol sevinci yaşayabildi. İngiltere Premier Lig'de 5 maçta 1 gol atabilen yıldız futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi, İngiltere Kupası ve İngiltere Lig Kupası'ndaki birer maçta skor katkısı veremedi. Manchester City'de bu sezon çıktığı 31 resmi müsabakada 10 kez skoru değiştirerek takımın en golcü ikinci oyuncusu olan Phil Foden da son 1,5 aylık süreçteki 10 resmi müsabakada fileleri havalandıramadı.