Fulham, Oscar Bobb için Manchester City ile anlaştı

Fulham, Manchester City'den Oscar Bobb'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor.



Londra temsilcisi, 22 yaşındaki genç futbolcunun transferi için Manchester City ile anlaşma sağladı.



Fulham, Oscar Bobb'un bonservisi için 31 milyon euro bonservis ödeyecek. Manchester City'nin sonraki satıştan da yüzde 20'lik payı bulunuyor.



Genç futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Fulham'a imza atacak.



Manchester City forması altında bu sezon 15 maçta süre bulan Oscar Bobb, 1 asist yaptı.



