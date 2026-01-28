28 Ocak
M.City-Galatasaray
23:00
28 Ocak
PSG-Newcastle
23:00
28 Ocak
PSV Eindhoven-Bayern Munih
23:00
28 Ocak
SSC Napoli-Chelsea
23:00
28 Ocak
Benfica-Real Madrid
23:00
28 Ocak
B. Dortmund-Inter
23:00
28 Ocak
Liverpool-Qarabag FK
23:00
28 Ocak
Barcelona-Kopenhag
23:00
28 Ocak
Leverkusen-Villarreal
23:00
28 Ocak
E. Frankfurt-Tottenham
23:00
28 Ocak
Arsenal-Kairat Almaty
23:00
28 Ocak
Union St.Gilloise-Atalanta
23:00
28 Ocak
Club Brugge-Marsilya
23:00
28 Ocak
Ajax-Olympiakos
23:00
28 Ocak
Athletic Bilbao-Sporting CP
23:00
28 Ocak
Atletico Madrid-Bodo/Glimt
23:00
28 Ocak
AS Monaco-Juventus
23:00
28 Ocak
Pafos FC-Slavia Prag
23:00

Pelicans'ın Jones ve Murphy için talep ettiği fiyat netleşti

New Orleans Pelicans, kadrosundaki iki önemli takas adayından Herb Jones ve Trey Murphy III için ancak "Desmond Bane seviyesinde" bir teklif gelmesi halinde masaya oturmaya hazır.

calendar 28 Ocak 2026 15:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
NBA muhabiri Marc Stein, son NBA Substack raporunda Pelicans'ın bu iki oyuncu için takas düğmesine basabilmesi adına tek bir şartı olduğunu yazdı. Stein'ın aktardığına göre, New Orleans yönetimi, Herb Jones veya Trey Murphy III'ten vazgeçmek için Memphis Grizzlies'in Desmond Bane takasında aldığına benzer büyüklükte bir paket talep ediyor.

Stein, yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Pelicans'ı, sık sık dile getirilen Trey Murphy III veya Herb Jones'u takas etmeye yönelik dirençlerinden vazgeçirecek şey ne olur? Son dönemde bunu birden fazla takımdan duydum: Desmond Bane tipi bir teklif isterler."


Geçtiğimiz yaz döneminde Orlando Magic, Memphis Grizzlies'ten Desmond Bane'i kadrosuna katmak için dört adet gelecekteki birinci tur draft hakkını ve 2029 yılı için bir birinci tur draft takası (pick swap) vermişti. Bu hamle, lig genelinde büyük yankı uyandırmıştı.

Bu devasa bedel göz önüne alındığında, Pelicans'ın da Herb Jones ve Trey Murphy III için benzer bir karşılık talep etme hakkını kendinde gördüğü belirtiliyor. Her iki oyuncu da ligin en değerli kanatları arasında yer alıyor ve ciddi bir takas ilgisi yaratmış durumda.

Ligin en iyi savunma kanatlarından biri olarak gösterilen Herb Jones, özellikle şampiyonluk hedefi olan takımlar için son derece cazip bir parça konumunda. 27 yaşındaki oyuncunun mevcut sözleşmesi önümüzdeki dört sezon boyunca devam ediyor.

Trey Murphy III ise 2025-26 sezonunda kariyerinde büyük bir sıçrama yaptı. Genç forvet, bu sezon maç başına 21.9 sayı, 6.0 ribaund, 3.7 asist ve 1.6 top çalma ortalamalarıyla oynuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
