New Orleans Pelicans, kadrosundaki iki önemli takas adayından Herb Jones ve Trey Murphy III için ancak "Desmond Bane seviyesinde" bir teklif gelmesi halinde masaya oturmaya hazır.NBA muhabiri Marc Stein, son NBA Substack raporunda Pelicans'ın bu iki oyuncu için takas düğmesine basabilmesi adına tek bir şartı olduğunu yazdı. Stein'ın aktardığına göre, New Orleans yönetimi, Herb Jones veya Trey Murphy III'ten vazgeçmek için Memphis Grizzlies'in Desmond Bane takasında aldığına benzer büyüklükte bir paket talep ediyor.Stein, yazısında şu ifadeleri kullandı:Geçtiğimiz yaz döneminde Orlando Magic, Memphis Grizzlies'ten Desmond Bane'i kadrosuna katmak için dört adet gelecekteki birinci tur draft hakkını ve 2029 yılı için bir birinci tur draft takası (pick swap) vermişti. Bu hamle, lig genelinde büyük yankı uyandırmıştı.Bu devasa bedel göz önüne alındığında, Pelicans'ın da Herb Jones ve Trey Murphy III için benzer bir karşılık talep etme hakkını kendinde gördüğü belirtiliyor. Her iki oyuncu da ligin en değerli kanatları arasında yer alıyor ve ciddi bir takas ilgisi yaratmış durumda.Ligin en iyi savunma kanatlarından biri olarak gösterilen Herb Jones, özellikle şampiyonluk hedefi olan takımlar için son derece cazip bir parça konumunda. 27 yaşındaki oyuncunun mevcut sözleşmesi önümüzdeki dört sezon boyunca devam ediyor.Trey Murphy III ise 2025-26 sezonunda kariyerinde büyük bir sıçrama yaptı. Genç forvet, bu sezon maç başına 21.9 sayı, 6.0 ribaund, 3.7 asist ve 1.6 top çalma ortalamalarıyla oynuyor.