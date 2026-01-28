28 Ocak
M.City-Galatasaray
23:00
28 Ocak
PSG-Newcastle
23:00
28 Ocak
PSV Eindhoven-Bayern Munih
23:00
28 Ocak
SSC Napoli-Chelsea
23:00
28 Ocak
Benfica-Real Madrid
23:00
28 Ocak
B. Dortmund-Inter
23:00
28 Ocak
Liverpool-Qarabag FK
23:00
28 Ocak
Barcelona-Kopenhag
23:00
28 Ocak
Leverkusen-Villarreal
23:00
28 Ocak
E. Frankfurt-Tottenham
23:00
28 Ocak
Arsenal-Kairat Almaty
23:00
28 Ocak
Union St.Gilloise-Atalanta
23:00
28 Ocak
Club Brugge-Marsilya
23:00
28 Ocak
Ajax-Olympiakos
23:00
28 Ocak
Athletic Bilbao-Sporting CP
23:00
28 Ocak
Atletico Madrid-Bodo/Glimt
23:00
28 Ocak
AS Monaco-Juventus
23:00
28 Ocak
Pafos FC-Slavia Prag
23:00

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması sona eriyor!

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması yarın oynanacak 8. hafta maçları ile tamamlanacak. Fenerbahçe, FCSB ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

calendar 28 Ocak 2026 14:41
Haber: AA, Fotoğraf: AA
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması sona eriyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması 29 Ocak Perşembe günü oynanacak 8. hafta maçları ile tamamlanacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 8. haftasında 18 maç oynanacak.

Fenerbahçe, lig aşamasındaki son hafta maçında Romanya temsilcisi FCSB ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.


National Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak.

Ligde 18. sırada yer alan ve bir sonraki tura yükselmeyi garantileyen Fenerbahçe, Romanya deplasmanından 3 puanla dönmesi durumunda ilk 16 için avantaj elde edecek.

Avrupa Ligi'nde tamamı TSİ 23.00'te başlayacak 8. hafta maçları şöyle:

23:00 FCSB (Romanya)-Fenerbahçe

23:00 Aston Villa (İngiltere)-Salzburg (Avusturya)

23:00 Basel (İsviçre)-Viktoria Plzen (Çekya)

23:00 Celtic (İskoçya)-Utrecht (Hollanda)

23:00 Genk (Belçika)-Malmö (İsveç)

23:00 Go Ahead Eagles (Hollanda)-Braga (Portekiz)

23:00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Celta Vigo (İspanya)

23:00 Lille (Fransa)-Freiburg (Almanya)

23:00 Ludogorets (Bulgaristan)-Nice (Fransa)

23:00 Olimpik Lyon (Fransa)-PAOK (Yunanistan)

23:00 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Bologna (İtalya)

23:00 Midtjylland (Danimarka)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

23:00 Nottingham Forest (İngiltere)-Ferencvaros (Macaristan)

23:00 Panathinaikos (Yunanistan)-Roma (İtalya)

23:00 Porto (Portekiz)-Rangers (İskoçya)

23:00 Real Betis (İspanya)-Feyenoord (Hollanda)

23:00 Sturm Graz (Avusturya)-Brann (Norveç)

23:00 Stuttgart (Almanya)-Young Boys (İsviçre)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
