28 Ocak
M.City-Galatasaray
23:00
28 Ocak
PSG-Newcastle
23:00
28 Ocak
PSV Eindhoven-Bayern Munih
23:00
28 Ocak
SSC Napoli-Chelsea
23:00
28 Ocak
Benfica-Real Madrid
23:00
28 Ocak
B. Dortmund-Inter
23:00
28 Ocak
Liverpool-Qarabag FK
23:00
28 Ocak
Barcelona-Kopenhag
23:00
28 Ocak
Leverkusen-Villarreal
23:00
28 Ocak
E. Frankfurt-Tottenham
23:00
28 Ocak
Arsenal-Kairat Almaty
23:00
28 Ocak
Union St.Gilloise-Atalanta
23:00
28 Ocak
Club Brugge-Marsilya
23:00
28 Ocak
Ajax-Olympiakos
23:00
28 Ocak
Athletic Bilbao-Sporting CP
23:00
28 Ocak
Atletico Madrid-Bodo/Glimt
23:00
28 Ocak
AS Monaco-Juventus
23:00
28 Ocak
Pafos FC-Slavia Prag
23:00

Trabzonspor'dan Davitashvili hamlesi!

Ara transfer döneminde kadrosuna bir kanat takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor, Beşiktaş'ın da gündemine gelen Gürcü oyuncu Zuriko Davitashvili'yi transfer listesine ekledi.

Trabzonspor'dan Davitashvili hamlesi!
Trabzonspor'da gündemin bir numarası sol kanat transferi...

Bodo/Glimt forması giyen Jens Petter Hauge ve Strasbourg'dan Nanasi'nin ardından Zuriko Davitashvili için de girişim yapılacak. Hauge, Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmayınca Gürcü yıldıza yönelme kararı verildi. Fransa Ligue 2'de AS Saint-Etienne formasıyla sergilediği performansla dikkat çeken Davitashvili, Karadeniz devinin izleme ekibinden tam not aldı.

Hızı, bire birdeki etkinliği ve skor katkısıyla öne çıkan 1.75 boyundaki futbolcu için bir fiyat araştırması yapılmaya başlandı. Fransız ekibinin bu sezon oynadığı 17 maçta 9 gol bir asistlik katkı sağlayan 24 yaşındaki yıldızı kolay bırakmayı düşünmediği de ifade edildi.


MARKET DEĞERİ 8 MİLYON EURO

Bordo-mavili yönetim, sol kanat için kesenin ağzını açma kararı vermiş durumda. Tek şart ise gelir gelmez takıma katkı yapacak, sorumluluk alacak ve formayı sırtına geçirecek kalitede bir ismin alınması.

Davitashvili'nin transferiyle ilgili kulüpler arasında bir görüşmeninbaşlayabileceği öğrenildi. Sağ kanat ve 10 numarada da oynayabilen Tiflis doğumlu futbolcunun kulübü ile 2 yıllık daha sözleşmesi var.

Değeri 8 milyon euro olarak gözüken genç futbolcu daha önce de bordo mavililerin gündemine gelmişti. Bire birde rakipleri rahat geçebilen, top kontrolü güçlü ve çevik bir kanat oyuncusu olan Davitashvili, Gürcistan Milli Takımı formasını da 52 kez giydi. 7 gol attı, 4 asist yaptı

