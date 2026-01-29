28 Ocak
M.City-Galatasaray
2-0
28 Ocak
PSG-Newcastle
1-1
28 Ocak
PSV Eindhoven-Bayern Munih
1-2
28 Ocak
SSC Napoli-Chelsea
2-3
28 Ocak
Benfica-Real Madrid
4-2
28 Ocak
B. Dortmund-Inter
0-2
28 Ocak
Liverpool-Qarabag FK
6-0
28 Ocak
Barcelona-Kopenhag
4-1
28 Ocak
Leverkusen-Villarreal
3-0
28 Ocak
E. Frankfurt-Tottenham
0-2
28 Ocak
Arsenal-Kairat Almaty
3-2
28 Ocak
Union St.Gilloise-Atalanta
1-0
28 Ocak
Club Brugge-Marsilya
3-0
28 Ocak
Ajax-Olympiakos
1-2
28 Ocak
Athletic Bilbao-Sporting CP
2-3
28 Ocak
Atletico Madrid-Bodo/Glimt
1-2
28 Ocak
AS Monaco-Juventus
0-0
28 Ocak
Pafos FC-Slavia Prag
4-1

Benfica'dan tarihi galibiyet: Kaleci Trupin attı, ilk 24'e kaldılar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında Benfica, Real Madrid'i 90+8'de kaleci Anatoliy Trubin'in attığı golle 4-2 mağlup ederek play-off turuna yükselirken, İspanyol devi ilk 8'in dışında kaldı.

calendar 29 Ocak 2026 01:11 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2026 01:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Benfica'dan tarihi galibiyet: Kaleci Trupin attı, ilk 24'e kaldılar
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında Benfica konuk ettiği Real Madrid'i 90+8'de kaleci Anatoliy Trubin'in attığı golle 4-2 mağlup etti ve 9 puan -2 averajla aynı puan ve -3 averajda bulunan Marsilya'nın önünde, lig aşamasını 24. sırada tamamladı ve play-off turuna kalmaya hak kazandı.
 
Bu sonuçla Real Madrid 15 puanla ilk 8'e giremedi ve lig aşamasını 9. sırada tamamladı.
 
Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Andreas Schjelderup, 45+5'de penaltıdan Vangelis Pavlidis, 54. dakikada tekrar Andreas Schjelderup ve 90+8'de kaleci Anatoliy Trubin kaydetti. Real Madrid'in golleri ise 30. ve 58. dakikalarda Kylian Mbappe'den geldi. İkinci golün asistini 79 dakika sahada kalan milli yıldız Arda Güler yaptı.
 
Konuk ekipte 90+2'de Raul Asencio ve 90+7'de Rodrygo kırmızı kart gördü.
