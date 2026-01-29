UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında Benfica konuk ettiği Real Madrid'i 90+8'de kaleci Anatoliy Trubin'in attığı golle 4-2 mağlup etti ve 9 puan -2 averajla aynı puan ve -3 averajda bulunan Marsilya'nın önünde, lig aşamasını 24. sırada tamamladı ve play-off turuna kalmaya hak kazandı.
Bu sonuçla Real Madrid 15 puanla ilk 8'e giremedi ve lig aşamasını 9. sırada tamamladı.
Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Andreas Schjelderup, 45+5'de penaltıdan Vangelis Pavlidis, 54. dakikada tekrar Andreas Schjelderup ve 90+8'de kaleci Anatoliy Trubin kaydetti. Real Madrid'in golleri ise 30. ve 58. dakikalarda Kylian Mbappe'den geldi. İkinci golün asistini 79 dakika sahada kalan milli yıldız Arda Güler yaptı.
Konuk ekipte 90+2'de Raul Asencio ve 90+7'de Rodrygo kırmızı kart gördü.
Benfica ve Jose Mourinho için tarihi bir gece! Bu nasıl oldu! İlk 24'e kaldılar! 🧐pic.twitter.com/zywJfIESuW https://t.co/Qjxq81qexo
— Sporx (@sporx) January 28, 2026