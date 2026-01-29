UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında Galatasaray, Manchester City ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Galatasaray, Etihad Stadyumu'ndaki maçı 2-0'lık skorla kaybetti.
Karşılaşmada Manchester City'nin gollerini 11. dakikada Erling Haaland ve 29. dakikada Rayan Cherki attı.
Galatasaray'da sarı kart gören Mario Lemina, cezalı duruma düştü. Gabonlu orta saha, bir sonraki turun ilk maçında forma giyemeyecek.
Bu sonucun ardından Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ilk 8 haftalık lig aşamasını 10 puanla tamamladı. Manchester City, bu aşamada 16 puan topladı.
Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye 2-0 yenilen Galatasaray, yoluna son 16 play-off turunda devam edecek.
Galatasaray, play-off turunda Juventus ya da Atletico ile karşı karşıya gelecek.
OKAN BURUK'UN KADROSU
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda İngiliz temsilcisi Manchester City'ye konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 7 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 10 puan toplayan Galatasaray, Etihad Stadı'nda 13 puanlı Manchester City'ye konuk oldu.
Sarı-kırmızılı ekip, müsabakaya Uğurcan Çakır, Roland Salla, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'i ile çıktı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Yusuf Dağhan Kahraman, Can Eyüp Karasu, Furkan Koçak ve Wilfried Singo yer aldı.
Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendikleri mücadelenin ilk 11'inde 2 değişiklik gerçekleştirdi.
Tecrübeli teknik adam, Fatih Karagümrük mücadelesinde ilk 11'de oynattığı Lucas Torreira ve Yunus Akgün'ü yedeğe çekti. Buruk, bu oyuncuların yerine Mario Lemina ve Leroy Sane'yi sahaya sürdü.
İLKAY VE SANE, İKİ TAKIMINA KARŞI SAHADA
Galatasaray'ın yıldız futbolcuları İlkay Gündoğan ve Leroy Sane, eski takımları Manchester City'ye karşı mücadele etti.
Bu sezon başında sarı-kırmızılı takıma katılan İlkay, 2016'da transfer olduğu Manchester City'de 2 farklı dönemde (2016-2023 ve 2024-2025) 8 sezon forma giydi. Sane ise İngiliz ekibinde 2016-2020 arasında 4 sezon İngiliz ekibinde top koşturdu. İki futbolcu da teknik direktör Pep Guardiola yönetiminde önemli başarılar yaşadığı eski takımlarına karşı sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktı.
Müsabaka öncesinde statta kadrolar sayılırken ev sahibi takım taraftarları, iki futbolcuyu coşkuyla alkışladı.
İLKAY'A KAPTANLIK BANDI
Galatasaray'da tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, eski takımı Manchester City karşısında kaptanlık pazubendini taktı.
Manchester City formasını terlettiği 8 sezonda 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 Premier Lig, ikişer İngiltere Kupası ve İngiltere Süper Kupası, 4 de İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu yaşayan tecrübeli futbolcu, mücadeleye kaptan olarak çıktı.
İlkay, mavi formayla 358 resmi maçta 65 gol atma başarısı göstermişti.
67 GÜN SONRA KADRODA
Galatasaray'ın Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, yaklaşık 2 ay sonra kadroya girdi.
Son olarak 22 Kasım 2025'teki Gençlerbirliği müsabakasında forma giyen Singo, tendon sakatlığı nedeniyle 67 gün sahalardan uzak kaldı. Singo, uzun bir süreden sonra ilk kez Manchester City mücadelesiyle kadroya döndü.
TARAFTARI YALNIZ BIRAKMADI
Galatasaray taraftarı, Manchester City deplasmanında kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurarak takımlarına destek oldu.
Türkiye, Avrupa'nın farklı ülkeleri ve İngiltere'nin farklı şehirlerinden gelen yaklaşık 3 bin sarı-kırmızılı futbolsever, Etihad Stadı'nda kendileri için ayrılan yeri tamamen doldurdu.
Gün boyunca şehirde renkli bir atmosfer oluşturan Türk taraftarlardan bazıları ev sahibi tribüne bilet alarak Galatasaray'ı destekledi.
MANCHESTER CITY ÖNE GEÇTİ
Manchester City, karşılaşmanın 11. dakikada Erling Haaland ile Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti. Orta sahada topu alan Jeremy Doku, savunmanın arkasına sarkan Haaland'ı gördü. Norveçli futbolcu, Uğurcan ile karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi. Manchester City, bu golle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti.
LEMINA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Galatasaray forması giyen Mario Lemina, karşılaşmanın 19. dakikasında orta sahada yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Gabonlu orta saha oyuncusu, bu sarı kartla cezalı duruma düştü. Lemina, bir sonraki turun ilk maçında forma giyemeyecek.
UĞURCAN İZİN VERMEDİ
Manchester City'de Nico O'Reilly, 24. dakikada ceza sahası dışından şansını denedi. Uğurcan, kaleye etkili gelen şutta gole izin vermedi ve topu kornere çeldi.
MANCHESTER CITY'DEN İKİNCİ GOL
Manchester City, karşılaşmanın 29. dakikasında Rayan Cherki ile Galatasaray karşısında ikinci golü buldu. Bu dakikada soldan topla birlikte ceza sahasına giren Jeremy Doku, boşta kalan Cherki'yi gördü. Fransız futbolcu, topu filelere gönderdi ve durum 2-0'a geldi.
MANCHESTER CITY'DE SAKATLIK
Manchester City'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve ilk iki golün asistini yapan Jeremy Doku, yaşadığı sakatlığın ardından oyundan çıktı. İngiliz ekibinde Doku yerine 37. dakikada Phil Foden oyuna dahil oldu.
İLK DEVRE 2-0 BİTTİ
Manchester City - Galatasaray maçının ilk yarısı 2-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile tamamlandı.
UĞURCAN'DAN KRİTİK KURTARIŞ
Manchester City, Galatasaray karşısında 63. dakikada üçüncü gole yaklaştı. Hızlı gelişen atakta Marmoush, ceza sahasında boşta kaldı ve vuruşunu yaptı. Uğurcan Çakır, bu topu iki hamlede kurtarmayı başardı.
GALATASARAY GOLE YAKLAŞTI
Galatasaray, karşılaşmanın 64. dakikasında gole yaklaştı. Bu dakikada gelişen atakta Roland Sallai, Victor Osimhen'e topu indirdi. Ceza sahası dışından gelişine vuruşunu yapan Osimhen'in vuruşunu kaleci Donnarumma kurtardı.
OKAN BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 68. dakikada üç değişiklik birden yaptı. Sarı-kırmızılılarda bu dakikada Lucas Torreira, Eren Elmalı ve Yunus Akgün oyuna dahil oldu. İlkay, Abdülkerim ve Barış Alper Yılmaz oyundan çıktı.
MAÇ 2-0 SONA ERDİ
Maçın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve Manchester City - Galatasaray karşılaşması 2-0 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada Ait-Nouri'nin sol taraftan ceza alanına ortaladığı topa müsait durumdaki Haaland'ın vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.
11. dakikada Manchester City golü buldu. Doku'nun derinlemesine pasıyla savunmanın arkasına sarkarak ceza alanına giren Erling Haaland, topu kaleci Uğurcan'ın üzerinden filelerle buluşturdu: 1-0.
24. dakikada ceza yayının hemen önünden O'Reilly'nin kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Uğurcan topu kornere tokatladı.
29. dakikada ev sahibi ekip, farkı 2'ye çıkardı. Sol taraftan ceza alanına giren Doku'nun pasıyla buluşan müsait durumdaki Cherki, savunmaya rağmen yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.
Manchester City, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
55. dakikada Sara'nın sol taraftan kullandığı korner atışında, ceza alanında yükselen Osimhen'in kafayla vurduğu top kaleci Donnarumma'da kaldı.
62. dakikada Haaland'ın pasıyla ceza alanında hareketlenen Marmoush'un vuruşunda kaleci Uğurcan topu iki hamlede kontrol etti.
64. dakikada Sallai'nin indirdiği pasta ceza alanı içinde Osimhen topu kaleye gönderdi. Kaleci Donnarumma'nın çeldiği meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.
65. dakikada sol taraftan ceza alanına giren Cherki'nin pasını Galatasaray savunması uzaklaştırmayınca topla buluşan Ait-Nouri'nin vuruşundan kaleci Uğurcan, ayaklarıyla golü önledi.
90+1. dakikada sol taraftan gelişen Manchester City atağında ceza alanına giren Reijnder'in vuruşunda, kaleci Uğurcan yatarak topu kontrol etti.
Kalan bölümde skoru koruyan Manchester City, ilk 8 takım arasında yer alarak doğrudan son 16 turuna çıkarken, Galatasaray ise play-off turunda yoluna devam edecek.
Stat: Etihad
Hakemler: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Diego Sanchez Rojo (İspanya)
Manchester City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Ake, Ait-Nouri, O'Reilly, Cherki (Dk. 82 Nico Gonzalez), Bernardo Silva, Marmoush (Dk. 67 Reijnders), Doku (Dk. 36 Foden), Haaland
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 67 Eren Elmalı), Jakobs, Lemina, İlkay Gündoğan (Dk. 67 Torreira), Sane (Dk. 80 Kaan Ayhan), Sara (Dk. 86 Icardi), Barış Alper Yılmaz (Dk. 67 Yunus Akgün), Osimhen
Goller: Dk. 11 Haaland, Dk. 29 Cherki (Manchester City)
Sarı kart: Dk. 19 Lemina (Galatasaray)
