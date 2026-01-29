Yunus Akgün'den durumu için açıklama!

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Manchester City maçının ardından konuştu.
Manchester City maçı öncesi İstanbul'daki son antrenmana çıkmayan ve İngiliz ekibi karşısında mücadeleye yedek başlayan milli futbolcu, maçın ardından durumuna ilişkin, "Maçtan önce biraz ateşim vardı. Şu anda biraz daha iyiyim." dedi.
Şampiyonlar Ligi play-off turu ve olası rakipler Atletico Madrid ve Juventus ile ilgili konuşan Yunus Akgün, "Bu saatten sonra hangi rakip gelirse gelsin. Yapacak bir şey yok." diye konuştu.
