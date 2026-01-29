Yunus Akgün'den durumu için açıklama!

28 Ocak
M.City-Galatasaray
2-0
28 Ocak
PSG-Newcastle
1-1
28 Ocak
PSV Eindhoven-Bayern Munih
1-2
28 Ocak
SSC Napoli-Chelsea
2-3
28 Ocak
Benfica-Real Madrid
4-2
28 Ocak
B. Dortmund-Inter
0-2
28 Ocak
Liverpool-Qarabag FK
6-0
28 Ocak
Barcelona-Kopenhag
4-1
28 Ocak
Leverkusen-Villarreal
3-0
28 Ocak
E. Frankfurt-Tottenham
0-2
28 Ocak
Arsenal-Kairat Almaty
3-2
28 Ocak
Union St.Gilloise-Atalanta
1-0
28 Ocak
Club Brugge-Marsilya
3-0
28 Ocak
Ajax-Olympiakos
1-2
28 Ocak
Athletic Bilbao-Sporting CP
2-3
28 Ocak
Atletico Madrid-Bodo/Glimt
1-2
28 Ocak
AS Monaco-Juventus
0-0
28 Ocak
Pafos FC-Slavia Prag
4-1

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Manchester City maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Manchester City maçının ardından konuştu.

Manchester City maçı öncesi İstanbul'daki son antrenmana çıkmayan ve İngiliz ekibi karşısında mücadeleye yedek başlayan milli futbolcu, maçın ardından durumuna ilişkin, "Maçtan önce biraz ateşim vardı. Şu anda biraz daha iyiyim." dedi.

Şampiyonlar Ligi play-off turu ve olası rakipler Atletico Madrid ve Juventus ile ilgili konuşan Yunus Akgün, "Bu saatten sonra hangi rakip gelirse gelsin. Yapacak bir şey yok." diye konuştu.

 

