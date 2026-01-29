Transfer çalışmalarında tam anlamıyla gaza basan Beşiktaş için İtalya'dan flaş bir iddia gündeme geldi.
Gazeteci Di Marzio, Inter'in sezon başında Torino'ya kiraladığı Kristjan Asllani için Beşiktaş'ın sona yaklaştığını duyurdu.
Siyah-beyazlıların, 23 yaşındaki Arnavut orta saha Kristjan Asllani'yi satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmaya çok yakın olduğu belirtildi.
INTER 15,7 MİLYON EURO ÖDEDİ
Inter, Asllani'yi Empoli'den 2023 yılının Haziran ayında 15,7 milyon euroya transfer etti. Empoli altyapısında başladığı kariyerinde Inter'de 99 maça çıkan Kristjan Asllani, 4 gol atarken 5 kez de asist katkısı sağladı.
TORINO PERFORMANSI
Bu sezon Torino'da 16 maçta 1155 dakika sahada kalan Asllani, gol ya da asist katkısı veremedi.
Öte yandan Kristjan Asllani, Arnavutluk Milli Takımı'nda 38 kez forma giydi ve 5 asist yaptı.
