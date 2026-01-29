28 Ocak
M.City-Galatasaray
2-0
28 Ocak
PSG-Newcastle
1-1
28 Ocak
PSV Eindhoven-Bayern Munih
1-2
28 Ocak
SSC Napoli-Chelsea
2-3
28 Ocak
Benfica-Real Madrid
4-2
28 Ocak
B. Dortmund-Inter
0-2
28 Ocak
Liverpool-Qarabag FK
6-0
28 Ocak
Barcelona-Kopenhag
4-1
28 Ocak
Leverkusen-Villarreal
3-0
28 Ocak
E. Frankfurt-Tottenham
0-2
28 Ocak
Arsenal-Kairat Almaty
3-2
28 Ocak
Union St.Gilloise-Atalanta
1-0
28 Ocak
Club Brugge-Marsilya
3-0
28 Ocak
Ajax-Olympiakos
1-2
28 Ocak
Athletic Bilbao-Sporting CP
2-3
28 Ocak
Atletico Madrid-Bodo/Glimt
1-2
28 Ocak
AS Monaco-Juventus
0-0
28 Ocak
Pafos FC-Slavia Prag
4-1

Bodo/Glimt, ilk kez katıldığı Devler Ligi'nde tarih yazdı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında Bodo/Glimt, deplasmanda Atletico Madrid'i 2-1 mağlup ederek 9 puanla lig aşamasını 23. sırada tamamladı ve ilk 24'e kalmayı başardı.

29 Ocak 2026 01:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Bodo/Glimt, ilk kez katıldığı Devler Ligi'nde tarih yazdı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında turnuvaya ilk kez katılan Bodo/Glimt tarih yazdı…
 
Norveç ekibi deplasmanda Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti ve 9 puan, -1 averejla lig aşamasını 23. sırada tamamlayarak kendisine ilk 24'e yer buldu.
 
Bodo/Glimt, lig aşamasını kendisiyle aynı puanda tamamlayan -2 averajlı Benfica ve -3 averajlı Marsilya'nın önünde bitirdi.
 
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Fredrik Sjovold ve 59. dakikda Kasper Hogh kaydetti. Atletico Madrid'in tek golü 15. dakikada Alexander Sörloth'tan geldi.
 
İki takım da lig aşamasında Galatasaray ile RAMS Park'ta karşılaşırken, Bodo Glimt temsilcimize 3-1 mağlup olmuştu. Atletico Madrid ise 1-1 berabere kalmıştı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
