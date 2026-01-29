Bodo/Glimt, ilk kez katıldığı Devler Ligi'nde tarih yazdı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında turnuvaya ilk kez katılan Bodo/Glimt tarih yazdı…

Norveç ekibi deplasmanda Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti ve 9 puan, -1 averejla lig aşamasını 23. sırada tamamlayarak kendisine ilk 24'e yer buldu.

Bodo/Glimt, lig aşamasını kendisiyle aynı puanda tamamlayan -2 averajlı Benfica ve -3 averajlı Marsilya'nın önünde bitirdi.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Fredrik Sjovold ve 59. dakikda Kasper Hogh kaydetti. Atletico Madrid'in tek golü 15. dakikada Alexander Sörloth'tan geldi.

İki takım da lig aşamasında Galatasaray ile RAMS Park'ta karşılaşırken, Bodo Glimt temsilcimize 3-1 mağlup olmuştu. Atletico Madrid ise 1-1 berabere kalmıştı.