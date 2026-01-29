28 Ocak
M.City-Galatasaray
2-0
28 Ocak
PSG-Newcastle
1-1
28 Ocak
PSV Eindhoven-Bayern Munih
1-2
28 Ocak
SSC Napoli-Chelsea
2-3
28 Ocak
Benfica-Real Madrid
4-2
28 Ocak
B. Dortmund-Inter
0-2
28 Ocak
Liverpool-Qarabag FK
6-0
28 Ocak
Barcelona-Kopenhag
4-1
28 Ocak
Leverkusen-Villarreal
3-0
28 Ocak
E. Frankfurt-Tottenham
0-2
28 Ocak
Arsenal-Kairat Almaty
3-2
28 Ocak
Union St.Gilloise-Atalanta
1-0
28 Ocak
Club Brugge-Marsilya
3-0
28 Ocak
Ajax-Olympiakos
1-2
28 Ocak
Athletic Bilbao-Sporting CP
2-3
28 Ocak
Atletico Madrid-Bodo/Glimt
1-2
28 Ocak
AS Monaco-Juventus
0-0
28 Ocak
Pafos FC-Slavia Prag
4-1

Napoli, Chelsea'ye yenildi, ilk 24'ün dışında kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında Napoli, sahasında Chelsea'ye 3-2 mağlup olurken lig aşamasını 30. sırada tamamladı; Chelsea ise 16 puanla ilk 8'de yer aldı.

calendar 29 Ocak 2026 01:28 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2026 01:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: chelseafc.com
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında Napoli sahasında Chelsea'ya 3-2 mağlup oldu ve ilk 24'e giremeyerek lig aşamasını 30. sırada tamamladı. Chelsea ise 16 puanla ilk 8'de kalarak lig aşamasını 6. sırada tamamladı.
 
Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip 2-1 önde kapattı. Ancak ikinci yarıda Chelsea'nin geri dönüşüne engel olamadı.
 
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 19. dakikada penaltıdan Enzo Fernandez 61. dakikada Joao Pedro ve 82. dakikada tekrar Joao Pedro attı. Napoli'nin gollerini ise 33. dakikada Antonio Vergara ve 43. dakikada Rasmus Hojlund attı.
 
 
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
