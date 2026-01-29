Napoli, Chelsea'ye yenildi, ilk 24'ün dışında kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında Napoli sahasında Chelsea'ya 3-2 mağlup oldu ve ilk 24'e giremeyerek lig aşamasını 30. sırada tamamladı. Chelsea ise 16 puanla ilk 8'de kalarak lig aşamasını 6. sırada tamamladı.

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip 2-1 önde kapattı. Ancak ikinci yarıda Chelsea'nin geri dönüşüne engel olamadı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 19. dakikada penaltıdan Enzo Fernandez 61. dakikada Joao Pedro ve 82. dakikada tekrar Joao Pedro attı. Napoli'nin gollerini ise 33. dakikada Antonio Vergara ve 43. dakikada Rasmus Hojlund attı.